Поляки выдумали проблему? В Минвосстановления отреагировали на новую блокаду на польской границе

В настоящее время ведутся переговоры с польскими таможенниками

Украинским перевозчикам не нужны разрешения на перевозки между Украиной и странами Европейского Союза. Поэтому ограничения, которые ввела польская сторона, безосновательны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач. Он прокомментировал требования таможенных органов Республики Польша о наличии разрешений на перевозку у украинских водителей.

"Никаких разрешений на двусторонние перевозки не требуется. Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС вступило в силу в день подписания. То есть еще 20 июня. До 10 июля действует переходный период, позволяющий перевозчикам адаптироваться к новым правилам", — подчеркнул Деркач.

Замминистра отметил, что об этом известно польской стороне, в первую очередь Министерству инфраструктуры Польши. По его словам, по официальным каналам польская сторона, как и все другие страны-члены ЕС, была уведомлена об обновлении соглашения между Украиной и Евросоюзом.

"Пока это вопрос только внутренней коммуникации польской стороны. Мы обратились в Министерство инфраструктуры Польши. Коллеги уверяют нас, что пытаются решить проблему с таможенной службой. Также мы сообщили Еврокомиссию о приостановлении пропуска грузовиков. ЕК уже вмешалась в ситуацию со своей стороны и также пытается повлиять на решение проблемы", — подчеркнул Деркач.

Как известно, в понедельник, 1 июля, Польша ограничила пропуск для украинских грузовых транспортных средств. Не пропускают тех, кто не имеет разрешения на международные грузовые перевозки. Отмечается, что для пересечения границы в сторону Польши украинским грузовым транспортным средствам необходимо разрешение на международные грузовые перевозки или книжка ЕКМТ.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, что представляет собой книга ЕКМТ. Также мы рассказывали, что нужно для его оформления.