Прекратить огонь: Орбан в Киеве сделал предложение Зеленскому

Прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа переговоров с Россией.

Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. Эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены. И я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немного иначе пойти. Сделать перерыв и потом продолжить, начать переговоры", — сказал Орбан.

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