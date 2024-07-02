Прекратить огонь: Орбан в Киеве сделал предложение Зеленскому
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа переговоров с Россией.
Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. Эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены. И я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немного иначе пойти. Сделать перерыв и потом продолжить, начать переговоры", — сказал Орбан.
Новость дополняется…