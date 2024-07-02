Припинити вогонь: Орбан у Києві зробив пропозицію Зеленському

Припинення вогню могло б забезпечити прискорення темпів переговорів із Росією.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

"Війна, в якій ви зараз живете, дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи. Ми дуже високо цінимо усі ініціативи пана президента Зеленського заради досягнення миру. Ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені. І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити, почати перемовини", — сказав Орбан.

Новина доповнюється…