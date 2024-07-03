Субсидии будут выплачивать быстрее? Как изменится процедура и чего ожидать украинцам

Процедура получения выплат может сократиться

Субсидия в Украине — это помощь людям, которые не могут самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Получить ее могут и граждане, и иностранцы или лица без гражданства, законно проживающие в Украине. Сейчас предоставление этой помощи планируют упростить.

Соответствующее постановление планирует принять Кабмин. Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Документом планируется внести изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предусматривается, что будет отменено согласование перечисления денег на счета получателей субсидий с Минсоцполитики.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что "дополнительный процесс согласования суммы каждого финансирования дублирует согласование этого распределения средств Минсоцполитики и создает риск дополнительных затрат времени на его проведения". Таким образом правительство планирует оптимизировать процесс получения субсидии.

Ранее мы рассказывали, что делать в ситуации, если отказали в субсидии. Также отметим, что выплаты могут заставить вернуть только в двух случаях.