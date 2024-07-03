Для "экономного" комфорта во время отключений: как выбрать недорогую зарядную станцию и на что её хватит

Такой сценарий позволит вам оставаться на связи и находится в освещенном помещении на протяжении всего отключения

В украинской энергосистеме сложная ситуация. По всей стране ежедневно действуют графики отключения света. При этом в ближайшем будущем ситуация может еще больше ухудшиться из-за прихода морозов. Поэтому многие украинцы задумываются о своей энергонезависимости.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая бы помогла пройти этот сложный период. Для этого мы выпустим ряд материалов, которые помогут выбрать станцию "на любые случаи жизни". Узнать о новых материалах вы можете в этом разделе сайта.

Для начала следует напомнить, что стандартные графики отключения, действующие на данный момент, делятся на очереди. Каждая из таких очередей может быть отключена несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы). Следовательно, при выборе станции необходимо ориентироваться на такое время её работы. То есть, станции должно хватить на 4 часа пользования всеми приборами, которые вам необходимы.

В этом материале мы рассмотрим сценарий "экономный". При нем электричество будет подаваться только на самые необходимые устройства, а значит станцию можно будет выбрать из более бюджетного сегмента, сэкономив значительную сумму на покупке.

Для этого мы возьмем:10 LED ламп, WI-FI-роутер, конвертор для оптоволоконного интернета и два смартфона.

Такой сценарий позволит вам оставаться на связи и находиться в освещенном помещении на протяжении всего отключения. Мы рассчитали, что в среднем вся эта техника, будучи постоянно подключенной к станции, за четыре часа "съест" менее 200 Вт-ч. А параметры вашей станции должны выглядядеть, как минимум, следующим образом:

Такие "экономные" требования позволят вам выбирать станции с более скромными характеристиками, а значит, потратить относительно небольшие деньги для своей энергонезависимости.

Зарядные станции, которые могут "потянуть" такой режим работы:

Напомним, ранее мы писали о том, какую зарядную станцию выбрать для работы дома.