Рус

Для "економного" комфорту під час відключень: як вибрати недорогу зарядну станцію та на що її вистачить

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зарядна станція може заживити роутер та зарядити телефон Новина оновлена 17 листопада 2025, 18:35
Зарядна станція може заживити роутер та зарядити телефон. Фото Колаж "Телеграфа"

На ринку є кілька пристроїв, які дозволять залишатись на звʼязку, коли немає світла

В українській енергосистемі складна ситуація. По всій країні щодня діють графіки відключення світла. При цьому у ближньому майбутньому ситуація може ще більше погіршитися через прихід морозів. Тому багато українців замислюються над своєю енергонезалежністю.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні та допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період.

Спочатку слід нагадати, що стандартні графіки відключення, що діють зараз, діляться на черги. Кожну з таких черг можуть відключати кілька разів на добу, проте середній час безперервних відключень становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми).Тобто станції має вистачити на 4 години користування всіма приладами, які вам потрібні.

У цьому матеріалі ми розглянемо "економний" сценарій. При ньому електрика подаватиметься тільки на необхідні пристрої, а значить станцію можна буде вибрати з більш бюджетного сегменту, заощадивши значну суму на купівлі.

Для цього ми візьмемо: 10 LED ламп, WI-FI-роутер, конвертор для оптоволоконного інтернету та два смартфони.

Такий сценарій дозволить вам залишатися на зв’язку та перебувати у освітленому приміщенні протягом усього відключення. Ми розрахували, що в середньому вся ця техніка, яка буде постійно підключена до станції, за чотири години "з’їсть" менше 200 Вт-год. А параметри вашої станції повинні виглядати, як мінімум, так:

Такі "економні" вимоги дозволять вам вибирати станції з більш скромними характеристиками, а отже, витратити відносно невеликі гроші для своєї енергонезалежності.

Зарядні станції, які можуть "потягнути" такий режим роботи:

  • Зарядна станція Jackery Explorer 240EU
Скільки коштує зарядна станція Jackery Explorer 240EU
Скільки коштує зарядна станція Jackery Explorer 240EU
  • Зарядна станція BLUETTI AC2A
Скільки коштує зарядна станція BLUETTI AC2A
Скільки коштує зарядна станція BLUETTI AC2A
  • Зарядна станція EcoFlow RIVER 2
Скільки коштує зарядна станція EcoFlow RIVER 2
Скільки коштує зарядна станція EcoFlow RIVER 2

Раніше "Телеграф" писав про те, як зробити інтернет на телефоні вашим домашнім Wi-Fi за допомогою Android-смартфона.

Теги:
#Відключення світла #Зарядна станція #EcoFlow