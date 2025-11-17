Для "економного" комфорту під час відключень: як вибрати недорогу зарядну станцію та на що її вистачить

На ринку є кілька пристроїв, які дозволять залишатись на звʼязку, коли немає світла

В українській енергосистемі складна ситуація. По всій країні щодня діють графіки відключення світла. При цьому у ближньому майбутньому ситуація може ще більше погіршитися через прихід морозів. Тому багато українців замислюються над своєю енергонезалежністю.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні та допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період.

Спочатку слід нагадати, що стандартні графіки відключення, що діють зараз, діляться на черги. Кожну з таких черг можуть відключати кілька разів на добу, проте середній час безперервних відключень становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми).Тобто станції має вистачити на 4 години користування всіма приладами, які вам потрібні.

У цьому матеріалі ми розглянемо "економний" сценарій. При ньому електрика подаватиметься тільки на необхідні пристрої, а значить станцію можна буде вибрати з більш бюджетного сегменту, заощадивши значну суму на купівлі.

Для цього ми візьмемо: 10 LED ламп, WI-FI-роутер, конвертор для оптоволоконного інтернету та два смартфони.

Такий сценарій дозволить вам залишатися на зв’язку та перебувати у освітленому приміщенні протягом усього відключення. Ми розрахували, що в середньому вся ця техніка, яка буде постійно підключена до станції, за чотири години "з’їсть" менше 200 Вт-год. А параметри вашої станції повинні виглядати, як мінімум, так:

Такі "економні" вимоги дозволять вам вибирати станції з більш скромними характеристиками, а отже, витратити відносно невеликі гроші для своєї енергонезалежності.

Зарядні станції, які можуть "потягнути" такий режим роботи:

Зарядна станція Jackery Explorer 240EU

Скільки коштує зарядна станція Jackery Explorer 240EU

Зарядна станція BLUETTI AC2A

Скільки коштує зарядна станція BLUETTI AC2A

Зарядна станція EcoFlow RIVER 2

Скільки коштує зарядна станція EcoFlow RIVER 2

