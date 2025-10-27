Две полноценные стирки в машинке без света: какие зарядные станции способны на это и какая цена

Благодаря этим зарядным станциям можно сделать две стирки в среднем по полтора часа

В Украине продолжают действовать отключения света, которые иногда охватывают две очереди — 6-8 часов, что ощутимо сокращает время пользоваться необходимой бытовой техникой. К примеру, стиральной машинкой. Однако выход есть — зарядные станции, обладающие необходимой мощностью, позволяющей сделать одну или даже две полноценные стирки.

"Телеграф" рассказывает, о каких зарядных станциях идет речь и сколько они стоят. Мы подобрали два генератора, которые отвечают этому запросу по мощности.

Поначалу стоит отметить, что в среднем стиральная машинка потребляет 3000 Вт за три часа. Обычно мощность стиральной машины составляет от 1000 до 2500 Вт. При этом чем выше мощность, тем быстрее стиральная машина будет стирать и сушить белье.

Исходя из этих расчетов, следует подбирать подходящую по характеристикам станцию. Одна из них – Jackery EXPLORER 3000 PRO. Ее мощность – 3000 Вт. Пусковая мощность – 3000 Вт. Таким образом, этой зарядной станции может хватить на две полноценные стирки по полтора часа. Ее стоимость до 125 тыс. грн.

Зарядная станция Jackery EXPLORER 3000 PRO

Вторая зарядная станция EcoFlow DELTA Pro. Она обеспечивает мощность до 25 кВтч — от питания света до экстремальных нагрузок, которые продолжаются несколько дней подряд. Мощность – 3600 Вт. Пусковая мощность – 7200 Вт. Такой станции также хватит на две полуторачасовые стирки. Стоимость до 150 тыс. грн.

Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro

При стирке на 60°C стиральная машина потребляет вдвое больше электроэнергии, чем при работе на 30°C. Поэтому, если белье не слишком загрязнено, лучше использовать режим очистки при низкой температуре.

