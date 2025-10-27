Укр

Две полноценные стирки в машинке без света: какие зарядные станции способны на это и какая цена

Новость обновлена 27 октября 2025, 16:08
На рынке есть две станции, которые справятся с такой задачей. Фото Коллаж "Телеграфа"

Благодаря этим зарядным станциям можно сделать две стирки в среднем по полтора часа

В Украине продолжают действовать отключения света, которые иногда охватывают две очереди — 6-8 часов, что ощутимо сокращает время пользоваться необходимой бытовой техникой. К примеру, стиральной машинкой. Однако выход есть — зарядные станции, обладающие необходимой мощностью, позволяющей сделать одну или даже две полноценные стирки.

"Телеграф" рассказывает, о каких зарядных станциях идет речь и сколько они стоят. Мы подобрали два генератора, которые отвечают этому запросу по мощности.

Поначалу стоит отметить, что в среднем стиральная машинка потребляет 3000 Вт за три часа. Обычно мощность стиральной машины составляет от 1000 до 2500 Вт. При этом чем выше мощность, тем быстрее стиральная машина будет стирать и сушить белье.

Исходя из этих расчетов, следует подбирать подходящую по характеристикам станцию. Одна из них – Jackery EXPLORER 3000 PRO. Ее мощность – 3000 Вт. Пусковая мощность – 3000 Вт. Таким образом, этой зарядной станции может хватить на две полноценные стирки по полтора часа. Ее стоимость до 125 тыс. грн.

Зарядная станция Jackery EXPLORER 3000 PRO – сколько стоит
Зарядная станция Jackery EXPLORER 3000 PRO

Вторая зарядная станция EcoFlow DELTA Pro. Она обеспечивает мощность до 25 кВтч — от питания света до экстремальных нагрузок, которые продолжаются несколько дней подряд. Мощность – 3600 Вт. Пусковая мощность – 7200 Вт. Такой станции также хватит на две полуторачасовые стирки. Стоимость до 150 тыс. грн.

Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro – сколько стоит
Зарядная станция EcoFlow DELTA Pro

При стирке на 60°C стиральная машина потребляет вдвое больше электроэнергии, чем при работе на 30°C. Поэтому, если белье не слишком загрязнено, лучше использовать режим очистки при низкой температуре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарядную станцию выбрать, чтобы она зажила кухонную плиту и холодильник.

