"Это уже рулетка": эксперт о том, как Украина переживет аномально холодную зиму

Гипотетические экстремальные морозы до -30 ° C угрожают украинской энергетике цепной реакцией проблем

Если синоптики не ошибаются, и в этом году Украину ждут экстремальные морозы до -30°C, наша энергосистема и коммунальное хозяйство окажутся под беспрецедентным давлением.

Выдержит ли инфраструктура, которая три года работала в "щадящем режиме" теплых зим? Об этом "Телеграфу" рассказал в блиц-интервью Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий.

Ключевые факты из интервью:

Погода – определяющий фактор для энергосистемы

Обрывы ЛЭП возможны даже без сильных морозов

Поврежденные ТЭС/ТЭЦ придется останавливать в морозы

Тепловые сети в аварийном состоянии – это рулетка

Три теплые зимы расслабили систему

Синоптики предупреждают о возможных экстремальных морозах до -25-30°C. Выдержит ли наша энергосистема такое похолодание?

— Понимаете, вопрос можно задавать так: выдержат или не выдержат. Но погодные условия играют определяющую роль независимо от того, есть война или нет. Даже если бы вся инфраструктура была в надлежащем техническом состоянии – подстанции, линии электропередач – погода все равно критически влияет на работу системы.

Главные риски – это обледенение, налипание снега на линиях электропередачи, резкое понижение температуры. Причем для линий электропередач проблема именно налипания снега и обледенения — это приводит к обрывам, которые потом нужно ликвидировать. Юрий Корольчук

Нужны ли для обрывов ЛЭП экстремальные морозы -30°C?

- Нет, это может произойти даже при -1°C! Или вообще при плюсовой температуре, когда наваливает мокрый снег – проволока просто не выдерживает и обрывается. Или когда снег выпал, потом мороз схватил где-то -2°C, а утром уже +2°C – но проволока уже повреждена.

Это не так часто бывает, но риск постоянен. Помню случай в Черкасской области: опора рухнула от снега, и туда не могли добраться — снег, лес нерасчищенный. Ехали почти сутки. А это было мирное время! Представьте, что будет сейчас, когда работников мало, техники мало, несмотря на все имеющиеся заявления.

Юрий Корольчук

Как похолодание повлияет на поврежденные тепловые станции?

- Это отдельная серьезная проблема. Для ТЭС и ТЭЦ, которые получили повреждения от ракетных ударов и не полностью восстановлены, понижение температуры может иметь критические последствия.

Турбины и оборудование расположены в помещениях, но после обстрелов часть построек не отстроена. Если температура будет продолжительное время держаться на уровне -10, -15, -20°C, эти станции, скорее всего, просто остановят, чтобы избежать перегрузки и окончательного выхода из строя. Юрий Корольчук

В прошлом году морозов практически не было, поэтому это не было проблемой.

А что с теплоснабжением для населения?

— Здесь ситуация еще более сложная. Тепловые сети изношены, газа мало, коммунальщики думают, как экономить. В прошедшие два-три года зимы были теплые, и теплоноситель давали на минимальном уровне — "чуть живой", как для потребителя.

Если зима будет холоднее, придется давать больший теплоноситель, но они не смогут его давать больше, потому что экономят газ. Это означает холод в домах и квартирах. В периоды сильных морозов могут попытаться добавлять объем теплоносителя, чтобы не было совсем холодно, но чем сильнее мороз, тем больше нагрузка на сети.

Почему вы говорите о теплосетях как о "рулетке"?

— Теплосети изношены и фактически находятся в аварийном состоянии. Так, летом проводят гидроиспытание – дают напор воды участками, смотрят, где рвет. И хорошо, что рвет летом, это можно отремонтировать. Но все равно не знают, где могут быть слабые места, которые проявятся зимой.

Теплая вода отрицательно влияет на трубы. Вспомните историю во Львове с водоканалом — старая труба, которую не могут менять, потому что нужно все менять комплексно. Такая ситуация может произойти зимой, но уже с теплоснабжением.

Никто точно не скажет, сколько будет аварий. Кто-то говорит 20, кто-то говорит три – это все пальцем в небо. Это рулетка, честно вам скажу, - Юрий Корольчук

Что будет с электроснабжением в морозы?

— Главная проблема в том, что в морозы резко растет потребление электроэнергии — люди включают электрообогреватели. Это дополнительная нагрузка на АЭС и оставшаяся от ТЭС.

Другого варианта нет: вы не сможете дать больше электроэнергии, чем сможете выработать. Из-за повреждений есть ограничения по выдаче электроэнергии – потому и включают графики отключений.

Зимой это будет ощущаться гораздо сложнее. Даже если не будет -20 ° C, а будет обычная зима с температурой днем -3-5 ° C, а ночью -10-11 ° C — это все равно будет проблемой, и ограничения подачи электроэнергии будут единственным выходом.

Есть ли какие-нибудь положительные моменты в этой ситуации?

— Как ни парадоксально это звучит, но аварийные отключения из-за погоды могут частично помочь. Когда из-за налипания снега отключаются населенные пункты, это снижает потребление системы.

За счет этих вынужденных отключений другие потребители будут иметь электроэнергию в достаточном объеме. Энергетики могут использовать это время для ремонта. Когда восстановят линии, а погода улучшится – дефицит исчезнет.

Помню, глава Укрэнерго Зайченко в 2024 году говорил, что одна из причин, почему мы прошли зиму, было много аварийных отключений из-за плохой погоды, что снизило потребление на 600 МВт. Юрий Корольчук

Подытоживая: какие шансы пройти эту зиму без критических ситуаций?

- Мы фактически три зимы прошли в "легком режиме" — зимы были аномально теплыми. И хорошо, что не было проблем. Но с другой стороны, если эти аномально тёплые зимы закончились и будет по-настоящему холодно…

Директор ДТЭК Сахарук говорил перед зимой 2023-2024: "Я не верю, что будет вторая теплая зима подряд — такого не бывает". У них есть вся статистика за десятилетие. Но вышла и вторая, и третья теплая зима.

Теперь вопрос: закончился ли этот период? Это уже рулетка, честно скажу вам. Система ослаблена, работников мало, техники не хватает, теплосети изношены, ТЭС повреждены. Как мы пройдем холода — покажет время, — Юрий Корольчук

