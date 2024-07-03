Власник компанії з мільйонними тендерами і не тільки: у мережі знайшли, хто облаяв ветерана ЗСУ у ветеринарній клініці

Користувачі поділились відповідними доказами

В мережі оприлюднили ймовірні імʼя та дані чоловіка, який облаяв ветерана ЗСУ у ветеринарній клініці. Мова йде нібито про главу одеської компанії.

За словами ветерана ЗСУ Олега Симороза, чоловіком, який в грубій формі спілкувався з ветеринаром, нібито є Вадим Георгійович Шевеленко директор "ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО".

Компанія "ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО", як свідчать дані youcontrol.com.ua, цікава, зокрема, тим, що у 2023 році отримала величезний прибуток (близько 150 млн грн. ) на тендерах, хоча раніше не могла похвалитися цим.

Симороз опублікував також посилання на розслідування видання "Наші Гроші" під назвою "Мільярдний розпил по вертикалі Кіма". Саме там фігурує

"ОДЕСАСПЕЦЕНЕРГО" та Вадим Шевеленко.

У листопаді 2023 року Миколаївська ОВА оголосила тендер на 1,05 млрд грн на реконструкцію водогону з завищенням цін будматеріалів у 2-3 рази. Зокрема найбільше коштів хотіли скерувати на водопровідні труби, які коштували у 2-3 рази більше порівняно з ринковими.

У тій схемі одним з підрядників виявився одесит Вадим Шевеленко — директор і засновник "Одесаспеценерго". Чоловік володіє та керує ТОВ "Спец-буд-техніка" та ТОВ "Рентал технікс", яка тоді була заснована лише як 12 днів.

Компанія мала отримати 287 млн грн на реконструкцію водогону, а до того отримувала лише три підряди на 2 млн грн. На сьогодні загальна сума отриманих підрядів за шість договорів сягає 158,35 млн грн.

Окрім цього, Симороз додав, що має докази того, що Шевеленко працював штатним радником віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Він поділився відповідним фото.

В мережі також знайшли соцмережі Шевеленка. Так, на сторінці забороненої в Україні російської платформи "Вконтакте" він ймовірно публікував фото з Москви на Червоній площі.

Раніше "Телеграф" писав, що організатор російськомовного івенту в Одесі, на якому вигнали дівчину за українську мову, Віталій Ступаєнко розповів свою версію скандалу. Він запевняє, що це була провокація.