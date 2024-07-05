В "Укрэнерго" анонсировали день без отключений: почему и когда будет в каждой области
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В "Укрэнерго" сообщили об изменении графиков отключения электроэнергии во всех областях с 9 по 24 июля. В каждой области в один из дней в течение двух недель ограничений не будет.
"Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие измерения производятся ежегодно — зимой и летом — и позволяют нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны", — сообщили в "Укрэнерго".
В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:
- 9 июля: Днепропетровская область;
- 10 июля: г. Киев;
- 11 июля: Киевская, Хмельницкая области;
- 12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;
- 16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;
- 18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;
- 19 июля: Тернополь; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;
- 23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;
- 24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.
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