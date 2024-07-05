В Укренерго анонсували день без відключень: чому та коли буде в кожній області

В "Укренерго" повідомили про зміну графіків відключення електроенергії в усіх областях з 9 по 24 липня. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів обмежень не буде.

"Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", — повідомили в "Укренерго".

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

- 9 липня: Дніпропетровська область;

- 10 липня: м. Київ;

- 11 липня: Київська, Хмельницька області;

- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

- 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;

- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Повну версію новини читайте тут.