Сотрудник ТЦК "избил гражданского мужчину и его мать" в Харьковской области: появилось объяснение военного

В соцсетях разлетелись видео с надписью "ТЦК избил уклониста и его мать"

В Telegram-каналах активно распространяли видео, на которых мужчина в военной форме дерется с гражданским, а из подписи становится ясно, что это сотрудник ТЦК напал на гражданина. Но военный Евгений Яковлев заявил, что нетрезвый гражданский сам на него напал.

Драка произошла еще несколько дней назад, а этот кадр не дает понимания всей картины. Своей версией поделился военный Евгений Яковлев на странице в соцсети Facebook.

Он сообщил, что подрался со спровоцировавшим его мужчиной. В результате драки военный потерял зуб, а у гражданского появились синяки на лице и сломанное ухо. Яковлев написал, как начинался конфликт.

"Все началось с того, что бухой спортик решил едва не прыгнуть под мое авто (камуфляжная расцветка, надпись "ВСУ" с обеих сторон и люди в военной форме внутри) и показательно замедлить шаг, глядя в нашу сторону. У нас здесь таких "бунтарей" много. На что, логично, ему посигналили. В ответ мы услышали "Ссышишь, ты, б**ть?! Что ты там сигналишь?". Ну а дальше вполне классическая ситуация диалога, где на финише толкнули меня, толкнул в ответ я, меня ударили и помчалось. Я прекрасно понимаю то, с чего эта ситуация началась и почему именно так закончилась", ― написал Яковлев.

Военный отметил, что многие люди снимали эту драку. А разлетевшийся по соцсетям кадр был вырезан и его начали распространять в соцсетях.

"В это же время, что логично, этот батл не снимал на камеру только ленивый. А дальше достаточно вырезать момент начала конфликта, выложить видео начиная с того момента, где ударил я и вот готовый материал о "беспределе военных в Украине", ― написал Яковлев.

Напомним, что в соцсетях распространилось короткое видео, на котором в городе Мерефа Харьковской области мужчина в военной форме бьется с гражданским. За последнего держится более старшая женщина, очевидно, его мать. Однако начала конфликта на видео не видно, а распространяли его с подписью "ТЦК избил уклониста и его мать".

В последнее время российская пропаганда активно использует подобные трюки, чтобы настроить украинцев против ТЦК. Это нужно, чтобы сорвать мобилизацию и ослабить силы обороны. Но план неприятеля не работает. Темпы мобилизации растут.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине за последний месяц призвали больше людей, чем за полгода. Однако возникла новая проблема.