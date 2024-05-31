Должны ли украинцы проходит ВЛК, когда обновляют данные? В ТЦК ответили

В ТЦК ответили, когда военнообязанные граждане должны пройти медосмотр

Все военнообязанные граждане Украины до 18 июля должны обновить данные в ТЦК. Этого требуют нормы нового закона о мобилизации. Но еще военнообязанных интересует вопрос с прохождением ВВК (чаще употребляется украинский вариант — ВЛК) — нужно это делать или нет?

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин подробно ответил "Телеграфу" на этот вопрос в материале "Мобилизация летом, повестки и "Резерв+". В ТЦК ответили на семь вопросов, которые волнуют всех".

Он напомнил, что военно-врачебную комиссию проходят для того, чтобы в базе данных была информация о состоянии здоровья военнообязанного. Но в период уточнения данных проходить комиссию не нужно.

"Если мы говорим о выполнении закона, согласно которому в течение 60 дней нужно уточнить свои данные, то проходить ВЛК не нужно – позже на ВЛК отдельно будут вызывать военнообязанных при необходимости", — сказал Роман Истомин.

При этом он добавил, что требования постановления Кабмина №1487 не отменены. Поэтому, если гражданин явился в ТЦК и СП по повестке, а его направляют на медкомиссию — в этом нет ничего противозаконного.

Напомним, что с 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он изменил некоторые правила воинского учета, которые касаются не только мужчин, но и некоторых женщин.

Кроме того, Верховная Рада Украины разрешила мобилизовать осужденных граждан. А в Минюсте назвали количество заключенных, которые готовы присоединиться к ВСУ.

Также "Телеграф" рассказывал о том, можно ли отказаться от мобилизации из-за религии. Правозащитник дал четкий ответ.