Три области накроют дожди с грозами, в остальных - жара: какую погоду ждать в ближайшие дни (фото)
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Зонтики нужны будут только лишь в некоторых областях
Сегодня ночью, 9 июля, небольшие дожди возможны в западных областях и вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина. А вот завтра в трех областях Украины есть вероятность вечером на северо-востоке Украины есть вероятность дождей с грозами.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко. Она добавила, что дожди с грозами возможны на территории Полтавской, Харьковской и Сумской области.
Во всех остальных областях Украины будет сухая жаркая погода. На западе и севере страны температура воздуха будет достигать +30+34 градуса. Жарко будет также в центральных областях, в южной части и на востоке Украины. Столбик термометра поднимется здесь до +33+37, местами +36+39 градусов.
В столице 10 июля прогнозируется сухая жаркая погода. Температура воздуха ожидается до +30+33 градуса.
Наталия Диденко отмечает, что в дальнейшем жара будет только усиливаться и продолжится достаточно долгое время. Пик жары по ее прогнозам ожидается на 14-17 июля.
Ранее мы рассказывали о погоде на весь июль. В части Украины она задержится, однако в некоторых областях пойдет на убыль. Также "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в начале недели.