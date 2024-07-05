Вот кто погоду испортил: группу людей в Днепре застали за интересным действом во время грозы (видео)

Ливень не помешал развлечениям

В Днепре в пятницу, 5 июля, после продолжительной жары, накрывшей всю Украину, наконец-то пошел дождь. Однако ливень не помешал развлечениям местных, ведь они продолжали водить хоровод даже во время него.

В местных пабликах уже публикуют видео и добавляют, что именно таким образом и "вызвали дождь" люди.

"Ничего необычного, просто люди водят хоровод на Монастырском острове во время грозы", — говорится в сообщении.

В то же время в комментариях пользователи шутили по поводу языческих методов вызывания дождя, которые все же сработали. Не обошлось без упоминания российской пропаганды, которая может назвать такие действия сатанинскими, по словам днепрян.

Также местные в шутку начали строить догадки, кто все же "вызвал ливень". Ведь несколько дней город накрывала жара, и по прогнозам сильного дождя не ожидалось.

Несмотря на шутки, все же нашлось объяснение этому хороводу во время ливня. По словам пользователей, это была репетиция празднования Ивана Купала, отмечавшегося раньше в ночь напротив 7 июля.

Отметим, что сейчас этот праздник перенесен в 2024 году на 24 июня, то есть он уже прошел по действующему календарю.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно в Киеве произошел масштабный потоп.