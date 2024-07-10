Зеленский эмоционально рассказал о желании убить Путина (видео)

Он не сдержал эмоций, говоря об ударе РФ по "Охматдету"

Во время своего выступления в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне 10 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что чувствует, когда Россия наносит циничные удары по украинским детям — как это было во время атаки на "Охматдет". По словам главы государства, в такие моменты хочется "убить Путина".

Зеленский сказал, что для него это очень чувствительно, ведь он отец и президент. Он добавил, что такие ужасающие атаки – это чувствительно для всех.

"Это очень сложно — терять людей и детей. Вы видите этих людей… родителей, когда их дети умирают. В этот момент вы хотите убить Путина. Он имел цель нанести этот удар накануне саммита НАТО. Это был его сигнал миру, всем людям. Это сигнал государствам НАТО всем нашим союзникам", — сказал Зеленский.

Он добавил, что в такие моменты убить Путина хочется "нам всем". Зеленский сказал, что ему кажется, что президент России "что-то пьет".

"Он не думает, что происходит в Украине... Ракета летела не на военный объект, а прямо по детской больнице... И потому у меня такие эмоции", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, "Телеграф" собрал основные положения Зеленского во время этого выступления. Отметим, что его обращение звучало во время визита мировых лидеров на 75-й саммит НАТО.