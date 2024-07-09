Укр

Удар по "Охматдету" раскритиковал даже "друг" Путина: предложил Украине помощь

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Андрей Мулько Андрей Мулько
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Удар по "Охматдету"
Удар по "Охматдету". Фото Коллаж "Телеграфа"

Страна готова принять на лечение украинских детей

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, осудил атаку россиян на детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Об этом он сказал в телефонном разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Премьер-министр Украины в своем Telegram-канале рассказал о деталях разговора с Фицо. Шмигаль отметил, что проинформировал словацкого премьера о российской атаке по гражданской инфраструктуре, в результате которой десятки человек погибли, более полутора сотен ранены.

"Рассказал о разрушении "Охматдета". Роберт Фицо осудил эту атаку. Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в том числе с онкологическими заболеваниями. Благодарны за эту поддержку. Дал соответствующие поручения министру здравоохранения", — написал глава украинского правительства.

Шмигаль поблагодарил Словакию за участие в Саммите мира, а также за последовательную поддержку на евроинтеграционном треке, в частности, поддержку решения ЕС об открытии переговоров по членству нашего государства. Стороны также обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе межправительственных консультаций в апреле этого года.

"У нас есть значительный прогресс в этом направлении. Договорились провести третье совместное заседание правительств осенью в Украине", — подчеркнул украинский премьер.

Напомним, что утром 8 июля Россия обстреляла Украину ракетами. Среди разрушенных объектов в Киеве оказалась и детская больница "Охматдет", в которой лечат раковых больных и другие серьезные заболевания.

Теги:
#Обстрел #Охматдет #Роберт Фицо