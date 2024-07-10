Чи вистачить сміливості США дозволити бити по Росії своєю зброєю: Держдеп веде обговорення з Україною

США адаптуватимуть військову допомогу

У США ведуть переговори з Україною щодо дозволу на завдання ударів по території Росії американською зброєю. Це могло б дозволити захистити українську територію від російського повітряного терору.

Про це розповів заступник помічника голови Державного департаменту США Крістофер Сміт у коментарі виданню Голос Америки. Він зазначив, що США і надалі адаптуватимуть військову допомогу відповідно до оперативних та стратегічних потреб України.

За словами чиновника, у Держдепі рішуче засудили російські атаки проти мирного населення, а державний секретар уже оприлюднив заяву про те, що Росія скоїла злочини проти людяності.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні протистояти цим загрозам або в повітрі, або вдарити по них там, де вони виникають. У певному сенсі це відповідає нашій політиці", — додав Сміт.

Чиновник додав, що не анонсуватиме росіянам нові удари, проте роботи з цього критичного питання тривають.

Як повідомлялося раніше, у Держдепі США розповіли "Телеграфу", як відреагує Вашингтон на обстріли київської лікарні "Охматдит" та удари по інших цивільних об’єктах в Україні.