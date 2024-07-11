Дождей не предвидится: синоптик рассказал, какой будет погода в конце рабочей недели

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

Летняя жара продолжает держаться уже вторую неделю. Поэтому следующие 4 дня погодные условия в Украине определят аномально жаркая и сухая воздушная масса, которая поступит к нам из пустынных регионов Средней Азии.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз синоптика Игоря Кибальчича, расскажет, какой будет погода в Украине в конце рабочей недели. По его словам, на фоне высокого атмосферного давления существенных дождей не предполагается

Погода в Украине 11 июля

В четверг, 11 июля, в Украине будет сухая и жаркая погода, лишь днем на крайнем западе и в Карпатах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер восточный/северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24, днем +29…+34, в центральных, южных, восточных областях и Закарпатье +35…+40 градусов тепла.

Погода в Украине 11 июля

Погода в Украине 12 июля

В пятницу, 12 июля, на большей части территории нашей страны продлится период аномальной жары и отсутствия осадков. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с; в западных областях переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22, на юге местами до +25; днем +30…+35, в центральных, южных и местами западных областях +34…+39 градусов тепла.

Погода в Украине 12 июля

Погода в Украине 13 июля

В субботу, 13 июля, в Украине осадков не предполагается, лишь днем в западной части местами пройдут локальные грозовые ливни в сопровождении шквалов и града. Ветер северо-восточный, на Правобережье страны юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22, на юге и в Крыму местами до +25; днем +33…+39 градусов тепла.

Погода в Украине 13 июля

Погода в Украине 14 июля

В воскресенье, 14 июля, в западной части возможны местами кратковременные грозовые дожди, в остальной стране сухо и жарко. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+23, днем +34…+39, в западных областях +26…+31 градусов тепла.

Погода в Украине 14 июля

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