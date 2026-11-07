Света в Киеве почти нет: куда россияне могут направить новые удары по энергетике

Враг стремится полностью уничтожить энергетику

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В результате российских обстрелов в течение суток в Киеве свет почти отсутствует. Однако целями для врага могут стать и другие регионы Украины.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Козырь. По его мнению, все области, которые могут передавать электроэнергию в столицу, также могут быть среди первых целей РФ.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Биотуалеты, тысячи пунктов обогрева и санатории: в Раде рассказали, насколько серьезна ситуация в Киеве

Нардеп объяснил, что обесточивание Киева является политической целью россиян. Однако враг стремится сделать жизнь невыносимой и в других регионах.

"Я думаю, что целью будут все регионы, которые могут передавать электроэнергию в Киев. Также понятно, что, вероятнее всего, это будут восток и юг. Это наиболее уязвимые точки, где минимально дорогими средствами поражения можно вывести из строя сети. Ну и понятно, что Киев. Это столица и место принятия решений. Чем больше здесь будет социального недовольства, тем больше это будет давить на власть", — отметил Козырь

Сергей Козырь

Где в Украине действуют отключения

Напомним, что после атаки в ночь на 7 ноября Министерство энергетики сообщило о повреждении сетей передачи и распределения электроэнергии. Это касается, в частности, линий, по которым электроэнергия поступает от АЭС в столичный и центральный регионы Украины. В настоящее время в части областей фиксируются отключения как в экстренном, так и в аварийном режиме. В Киевской, Житомирской, Винницкой и других областях подача электроэнергии потребителям почти не производится. Также введены ограничения мощности и для промышленности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Сергей Козырь рассказал, что украинцам стоит готовиться, к тому, что свет будет всего два часа в сутки в их домах.