Укр

"Как с котиком спишь": украинцы нашли необычный способ согреться без отопления (фото)

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Согревают и добавляют уюта Новость обновлена 07 ноября 2026, 16:22
Согревают и добавляют уюта. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Когда дома холодно, а света нет

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Украинцы в Threads делятся опытом, как переживают отключения света и перебои с отоплением. Помимо очевидных способов согреться, пользователи рассказывают о разных бытовых хитростях и неожиданных находках.

Одна из пользовательниц рассказала о пушистых водяных грелках. "Телеграф" расскажет, какие подобные товары можно купить в украинских магазинах и сколько они стоят.

"Такая пушистая грелка, будто спишь с котиком", – поделилась одна из пользовательниц Threads.

Публикация в Threads
Публикация в Threads

Такие грелки на самом деле не являются каким-то новым изобретением. Это обычные водяные грелки, на которые надевают мягкие пушистые чехлы. Они могут быть плюшевыми, флисовыми или меховыми, а по дизайну напоминать мягкие игрушки.

Сколько стоят пушистые грелки в Украине

На украинских торговых площадках можно найти модели как на 500 мл, так и на два литра. Цены зависят от размера, материала чехла и дизайна.

Например, на Rozetka продают грелку с плюшевой игрушкой Винни-Пух объемом 500 мл за 792,80 грн. Похожая модель со Стичем стоит 853,60 грн.

Цены на плюшевые грелки
Цены на плюшевые грелки
Цены на плюшевые грелки
Цены на плюшевые грелки

Дешевле обойдется розовая грелка с декоративным цветком на чехле объемом 1 литр – ее цена составляет 485 грн. Еще один вариант на 500 мл с розовым пушистым чехлом и изображением мишки предлагают за 429 грн.

Цены на плюшевые грелки
Цены на плюшевые грелки
Цены на плюшевые грелки
Цены на плюшевые грелки

Есть и модели побольше. В частности, двухлитровую грелку во флисовом чехле можно купить за 349 грн, а модель с плюшевым покрытием – за 595 грн.

Цены на плюшевые грелки
Цены на плюшевые грелки
Цены на плюшевые грелки
Цены на плюшевые грелки

Длинные и необычные модели

Отдельно можно найти грелки нестандартной формы. Например, длинная модель в розовом пушистом чехле с помпонами имеет длину 76 см и стоит 990 грн.

Цены на плюшевые грелки
Цены на плюшевые грелки

Такой формат может быть удобен для согревания ног или использования во время отдыха. Также в продаже есть модели с мятными, серыми и ярко-розовыми чехлами, а некоторые из них украшены декоративными бантиками или помпонами.

Перед использованием таких изделий следует ознакомиться с инструкцией производителя: не превышать рекомендованную температуру воды, не переполнять резервуар и проверять его на герметичность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно застелить кровать, чтобы она не была холодной.

Теги:
#Цены #Тепло #Грелка #Лайфхак #Блэкаут