"Как с котиком спишь": украинцы нашли необычный способ согреться без отопления (фото)

Когда дома холодно, а света нет

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Украинцы в Threads делятся опытом, как переживают отключения света и перебои с отоплением. Помимо очевидных способов согреться, пользователи рассказывают о разных бытовых хитростях и неожиданных находках.

Одна из пользовательниц рассказала о пушистых водяных грелках. "Телеграф" расскажет, какие подобные товары можно купить в украинских магазинах и сколько они стоят.

"Такая пушистая грелка, будто спишь с котиком", – поделилась одна из пользовательниц Threads.

Публикация в Threads

Такие грелки на самом деле не являются каким-то новым изобретением. Это обычные водяные грелки, на которые надевают мягкие пушистые чехлы. Они могут быть плюшевыми, флисовыми или меховыми, а по дизайну напоминать мягкие игрушки.

Сколько стоят пушистые грелки в Украине

На украинских торговых площадках можно найти модели как на 500 мл, так и на два литра. Цены зависят от размера, материала чехла и дизайна.

Например, на Rozetka продают грелку с плюшевой игрушкой Винни-Пух объемом 500 мл за 792,80 грн. Похожая модель со Стичем стоит 853,60 грн.

Цены на плюшевые грелки

Цены на плюшевые грелки

Дешевле обойдется розовая грелка с декоративным цветком на чехле объемом 1 литр – ее цена составляет 485 грн. Еще один вариант на 500 мл с розовым пушистым чехлом и изображением мишки предлагают за 429 грн.

Цены на плюшевые грелки

Цены на плюшевые грелки

Есть и модели побольше. В частности, двухлитровую грелку во флисовом чехле можно купить за 349 грн, а модель с плюшевым покрытием – за 595 грн.

Цены на плюшевые грелки

Цены на плюшевые грелки

Длинные и необычные модели

Отдельно можно найти грелки нестандартной формы. Например, длинная модель в розовом пушистом чехле с помпонами имеет длину 76 см и стоит 990 грн.

Цены на плюшевые грелки

Такой формат может быть удобен для согревания ног или использования во время отдыха. Также в продаже есть модели с мятными, серыми и ярко-розовыми чехлами, а некоторые из них украшены декоративными бантиками или помпонами.

Перед использованием таких изделий следует ознакомиться с инструкцией производителя: не превышать рекомендованную температуру воды, не переполнять резервуар и проверять его на герметичность.