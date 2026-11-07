НАБУ пытается не допустить внесения залога за генерала Дуку, — эксперт

"Карфаген", считает специалист, начинает затрагивать и другие государственные институции.

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На главу НБУ Андрея Пышного, вероятно, оказывается давление, чтобы не допустить внесения залога за генерала СБУ Сергея Дуку. Об этом пишет политический эксперт Алексей Буряченко. По его мнению, сейчас операция "Карфаген" начинает выходить за пределы противостояния только между правоохранительными органами.

Об этом эксперт заявил на личной Facebook-странице, ссылаясь на собственные источники. По его данным, Пышный был вызван 5 ноября в НАБУ. Целью этого действа, считает Буряченко, была попытка добиться блокирования внесения залога за представителя Службы безопасности.

Эксперт отмечает, что сам генерал Дука во время судебного заседания заявил, что считает свое задержание местью руководства НАБУ за предыдущие следственные действия в отношении сотрудников бюро и объявление подозрения его директору.

Комментируя вопрос залога, эксперт подчеркнул необходимость исполнять судебное решение в соответствии с законом.

"Ведь решение о залоге должно исполняться в соответствии с законом, а не зависеть от возможных неформальных договоренностей между руководителями государственных учреждений", – написал политический эксперт Алексей Буряченко.

Он также отметил, что особого внимания ситуация требует на фоне предыдущих попыток отправить в отставку самого Пышного.

"Операция "Карфаген" все больше напоминает межведомственное противостояние, в котором на кону может оказаться независимость других государственных институтов. И если борьба с коррупцией начинает сопровождаться попытками влиять на решения финансового регулятора, последствия такого конфликта могут выйти далеко за пределы одного уголовного дела", – подчеркнул Буряченко.