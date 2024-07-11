Эту ошибку делает каждый: редактор рассказала, в чем разница между "обломком" и "осколком"

Это объяснение поможет понять смысл слов

Редактор Ольга Васильева объяснила разницу и особенности толкования слов "осколок" и "обломок". Ведь второе слово иногда относят к русскому.

"Телеграф", ссылаясь на редактора, рассказал, какая разница в этих словах. Она отмечает, что некоторые СМИ так боятся российских слов, что даже причислили к ним слово осколок. Но по ее словам, в русском языке есть и осколок, и обломок.

Васильева объясняет, что осколок – это отбитый, отколотый кусок чего-нибудь жесткого. Обломок – отбитый, отломанный кусок чего-нибудь или часть чего-то разбитого, поломанного, разрушенного.

Поэтому, чтобы почувствовать разницу в значении, редактор предлагает использовать следующую подсказку:

"Осколок — отколот; обломок — отломан. Огнестрельное ранение осколочное, а не обломочное. А когда люди оказываются под завалами зданий, то получают обломочные ранения (не только во время военных действий, но и, скажем, во время землетрясения)".

"Вместо этого попробуй отломить что-то от снаряда — он может только расколоться. И именно так подает толковый словарь одно из значений слова осколок: Мелкая частица бомбы, снаряда, мины и т.п., откалывающиеся при взрыве", – пишет Васильева .

Что касается ракеты, то она имеет как боевую часть, дающую осколки, так и сам корпус, дающий обломки. Поэтому редактор делает выводы, что получить повреждения можно и от того, и от того.

Она также приводит другое толкование: "Оскольчатый, а, е, спец. // Образованный осколком, нанесенный осколком. Осколочная рана. Не обломочная. На фронте преимущественно осколочные".

На примере она вспомнила Григория Тютюнника: "Тимка увидел нашего бойца, бежавшего без шапки и шинели, он правой рукой поддерживал отбитую осколком челюсть".

Ранее "Телеграф" писал, как правильно называть элементы прически и лица на украинском.