Как обновить данные в ЦПАУ: пошаговая инструкция действий и список документов
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Как актуализировать информацию о себе
16 июля – конечная дата, когда военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК или ЦНАПе, согласно новому закону о мобилизации. А как это можно сделать, не все знают.
Найти центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) можно с помощью карты, обнародованной в Минцифре. Как правильно обновить свои данные, делится "24 Канал".
В начале военнообязанному украинцу нужно взять с собой паспорт, РНОКПП (ИНН) и мобильный телефон, а затем:
- найти ближайший ЦПАУ с помощью карты, обнародованной Министерством цифровой трансформации Украины;
- выбрать населенный пункт и найти наиболее удобное для вас отделение ЦПАУ;
- записаться на прием (в онлайн или офлайн формате), на сайте или придя в центр;
- показать документы и мобильный телефон работнику, а также определить актуальное место жительства и, по желанию, электронный адрес;
- получить подтверждение о внесении данных в базу и забрать бумажную выписку с печатью и подписью.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будет выглядеть повестка после 16 июля и можно ли ее обжаловать.