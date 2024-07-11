Как обновить данные в ЦПАУ: пошаговая инструкция действий и список документов

Как актуализировать информацию о себе

16 июля – конечная дата, когда военнообязанные должны обновить свои данные в ТЦК или ЦНАПе, согласно новому закону о мобилизации. А как это можно сделать, не все знают.

Найти центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) можно с помощью карты, обнародованной в Минцифре. Как правильно обновить свои данные, делится "24 Канал".

В начале военнообязанному украинцу нужно взять с собой паспорт, РНОКПП (ИНН) и мобильный телефон, а затем:

найти ближайший ЦПАУ с помощью карты, обнародованной Министерством цифровой трансформации Украины;

выбрать населенный пункт и найти наиболее удобное для вас отделение ЦПАУ;

записаться на прием (в онлайн или офлайн формате), на сайте или придя в центр;

показать документы и мобильный телефон работнику, а также определить актуальное место жительства и, по желанию, электронный адрес;

получить подтверждение о внесении данных в базу и забрать бумажную выписку с печатью и подписью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будет выглядеть повестка после 16 июля и можно ли ее обжаловать.