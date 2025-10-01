Дома тьма, но интернет есть: что сделать, чтобы Wi-Fi работал без света

Во время блекаута Wi-Fi можно спасти

У многих из нас во время отключений света первой "умирает" не лампа, а Wi-Fi. Хотя интернет-провайдер обычно продолжает подавать сигнал, сам модем и роутер без электричества просто выключаются. Однако есть хорошая новость – есть несколько простых способов держать интернет "живым" даже в темноте.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать, чтобы интернет работал во время блекаутов. Конечно, если домашний Wi-Fi у вас не на оптоволокне, это невозможно. Поэтому следует узнать у провайдера, какой способ подключения у вас.

Что сделать, чтобы интернет работал без света

Мини-UPS – маленькая батарея для роутера

Это что-то вроде павербанка, но специально для интернет-оборудования. Подключается вместо обычной розетки и автоматически подпитывает роутер, когда света нет. Он может работать 2-4 часа.

Телефон как точка доступа

Не забывайте, что интернет можно включить через мобильный телефон. У большинства смартфонов есть функция "Точка доступа". Включил – и раздаешь интернет на ноутбук или другой телефон, если есть связь. Это спасет вас как запасной вариант, ведь так будет тратиться мобильный трафик.

Обычный UPS

Это большая коробка, которую часто ставят для компьютеров. Она держит питание несколько часов. К ней можно подключить модем, роутер и даже ноутбук. Он отлично подходит для отключений на несколько часов. Однако его следует подобрать по мощности (но роутер потребляет немного).

