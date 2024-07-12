Чому неможливо записатись в електронну чергу в ТЦК: є дві причини

Обмеження можуть бути штучними

В Україні багато військовозобов'язаних стикається з проблемою, коли неможливо записатися в електронну чергу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це пов'язано з декількома факторами.

Про це розповіла завідувачка кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій професор Галина Гайдур у матеріалі "Телеграфу": "Як швидко потрапити в ТЦК — три корисних лайфхаки для обходу черги".

За її словами, проблема не в сервері та не у програмному забезпеченні, а у тому, що у нас багато людей і мало часу. Приміром, відстрочку отримують на один місяць — а це означає, що треба записуватися ще раз, знову нести документи. Забрати висновок ВЛК — це також плюс запис у чергу.

Гайдур підкреслила, що навантаження на систему та потік людей не зменшується, адже одній людині треба приходити по кілька разів. До того ж скоро 16 липня, останній день для оновлення облікових даних.

Ще однією причиною, за її словами, може бути те, що люди зловживають бронюванням місць і можуть бути обмеження. Також Гайдур зазначила, що проблема може бути пов’язана із тим, що блокується кількість спроб. Можливо, це зроблено для того, аби збільшити пропускну здатність та обмежити тих, хто зловживає.

"Систему запустили, і якщо визначають якісь проблеми, вони повинні щось записати. Тобто зробити апгрейд, обновити. Тобто ця проблема пов'язана не з тим, що там немає місця, а з тим, що у самій програмі можливо блокується кількість проб", — підкреслила вона.

Наприклад, три рази записався в чергу і все. Щоб кількість інших людей з іншими телефонами могла записатися так само у свої ТЦК.

"А якщо буде без кількості, то, знаєте, як у нас люди люблять — ой, не вийде у мене завтра, піду післязавтра, в мене ще є час, я запишуся. А в цей час інша людина шукає цей день і не може записатися. Це проблема не у самому програмному забезпеченні", — пояснила професор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у додатку "Резерв+" запровадили нову функцію — електронний військовий квиток. Він є повним аналогом паперового, і тому військовозобов’язаним немає необхідності носити із собою зайвий документ.