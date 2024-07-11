Срок обновления данных подходит к концу: есть ли очереди в ТЦК и ЦНАП в столице

Мужчины спешат успеть до 16 июля

На фоне завершения выделенного государством периода обновления данных в киевском Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ, украинский вариант ЦНАП используется чаще — Ред.) очереди мужчины занимают с 5 утра. Люди спешат успеть до 16 июля.

Об этом пишут в сети. Отмечается, что уже несколько дней подряд мужчины занимают очереди после завершения комендантского часа, то есть с пяти часов.

"У киевских ЦПАП наплыл мужчин призывного возраста. Мужчины начинают приходить после комендантского часа, чтобы успеть обновить данные и не получить штраф", — говорится в сообщении.

Напомним, что за 60 дней до 16 июля все военнообязанные мужчины должны обновить свои личные данные по действующему закону об усилении мобилизации. Это можно сделать или в территориальном центре комплектования (ТЦК) или в ЦНАПе, или в приложении "Резерв+".

За несвоевременное обновление данных государством предусмотрен штраф 17 000 — 25 000 грн. Обновить данные должны все мужчины от 18 до 60 лет.

В то же время директор Департамента (центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай говорит, что сейчас в учреждении ситуация затруднена. Есть ведь очереди есть еще до начала рабочего дня. Но через ЦНАП предоставляется около 450 видов административных услуг, по которым нет альтернативы, тогда как обновить данные можно тремя способами: Резерв+, ЦНАП и ТЦК.

Заметим, что очереди в государственные учреждения из военнообязанных были в течение почти всего 60 дневного периода. Ведь после вступления в силу закона об усилении мобилизации в большинство учреждений Киева занимали места уже с 5 утра. В то же время были учреждения, в которых не наблюдалось такого ажиотажа, и там можно обновить данные быстрее.

Адреса столичных ЦНАПов по районам вы сможете найти в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" писал, что для обновления данных в ТЦК или ЦНАП требуется ряд документов, которые обязательно нужно иметь.