Не на фронт: какие повестки выдают военнообязанным в Украине в июне

Всего есть три вида повесток

В Украине продолжается процесс мобилизации, в ходе которого военнообязанным выдают повестки разного типа. Всего их есть три и каждая из них имеет свое значение.

Получить повестку во время общей мобилизации и военного положения может любой военнообязанный мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Однако следует учесть, что далеко не каждая из них означает непосредственный призыв и отправку на фронт.

С помощью одного из уведомлений военнообязанного, к примеру, вызывают в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, чтобы он обновил свои данные. Есть также повестка для прохождения медицинской комиссии.

Какие есть виды повесток

Повестка для уточнения данных

Этот вид повесток вручают для внесения в базу данных личности призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей. По результатам проверки могут быть выявлены основания для освобождения мужчины от службы в армии. Причины для этого могут быть разные.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Такая повестка обязывает мужчину пройти медицинское обследование. К ней также будет приложена карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного, в которой указывается, годен он к срочной службе или же нет.

Мобилизационное распоряжение (боевая повестка)

Данные повестки вручают военнообязанным, которые уже прошли медицинскую комиссии и были признаны годными к несению военной службы. В основном мобилизационное распоряжение вручается при объявлении мобилизации. В нем указана информация о том, что военнообязанный должен явиться в призывной пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что юрист рассказал, могут ли вузы отправить в ТЦК данные об отчисленных студентах, чтобы те могли вручить повестку.