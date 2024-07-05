Тот, кто выдает повестку, обязан показать удостоверение: как оно выглядит и другие важные моменты

На нем должна быть личная подпись руководителя организации, которая его выдала и гербовая печать

Кабинет Министров Украины Постановлением от 18 июня 2024 г. №748 утвердил форму служебного удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки. Предъявлять его такой человек обязан по требованию военнообязанного.

Как пояснила адвокат Дарья Тарасенко, хотя согласно Постановлению 560 лицо, имеющее право вручать повестки, обязано предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, до недавнего времени таких удостоверений не существовало. Юрист обратила внимание на несколько нюансов.

Прежде всего важно знать что представитель ТЦК и СП обязан предъявлять документы только по требованию проверяемого лица. Вместе с удостоверением он должен предъявить также один из этих документов:

паспорт гражданина Украины,

удостоверение офицера,

военный билет,

служебное удостоверение.

Удостоверение человека, уполномоченного вручать повестки выдается председателем (начальником) областной, Киевской и Севастопольской городской, районной госадминистрации (военной администрации). На нем должна быть личная подпись руководителя и гербовая печать.

"Такое удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной госадминистрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение", — подчеркнула адвокат.

Она добавила, что закон предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский должны осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов. Однако эти требования будут применяться с 18 августа (п. 11 ч. 2 Заключительных и переходных положений Закона 3633-IX).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина обжаловал в суде штраф ТЦК в 25,5 тысяч гривен и выиграл дело. Какие аргументы принял во внимание суд.