Основательница медицинского батальона "Госпитальеры" Зинкевич вышла замуж: первые фото со свадьбы
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Они уже вместе 7 лет
Украинская медикиня, командир медицинского батальона "Госпитальеры" и политический деятель Яна Зинкевич вышла замуж. Ее избранником стал военный с позывным "Немо", с которым они уже вместе 7 лет.
Об этом сообщила сама Яна в Facebook. На опубликованном фото невеста и муж в вышиванках.
"Новый этап после 7 лет жизни вместе", — подписала снимок госпитальерша.
Отметим, что Яна Зинкевич народная депутат из фракции "Европейская Солидарность", основательница батальона "Госпитальеры" и медик-добровольец.
Счастливых супругов уже поздравила народная депутат Ирина Геращенко.
"Наша дорогая и прекрасная Яна Зинкевичи и ее любимый Немо теперь супруги! Вы прекрасная пара. Спасибо за все, что делаете для Украины! Будьте счастливы вместе долго, долго, долго!" - написала она.
Что известно о Яне
Девушка окончила Государственную медицинскую академию Днепра. В 2015 году на трассе Днепро-Донецк автомобиль медицинского батальона "Госпитальеры" попал в ДТП. Он перекинулся семь раз. За рулем был заместитель Зинкевич Максим Кораблев, который не получил повреждений.
Но сама Яна вылетела из машины, получив полный перелом позвоночника, переломы половины ребер и ключицы, повреждение внутренних органов, контузию сердца и легких. Из-за этой аварии девушка получила инвалидность и передвигается на кресле.
Осенью 2016 года Яна родила дочь Богдану, но через несколько дней после родов отец ребенка покинул семью. Зинкевич воспитывает дочь самостоятельно.
Народным депутатом Яна стала в 2019 году. В том же году она возглавила новую созданную комиссию по вопросам ветеранов в Верховной Раде. Зинкевич также была избрана секретарем комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в ВР IX созыва.
В 2023 году Яна Зинкевич вошла в ежегодный рейтинг Time 100 Next, определяющий самых влиятельных людей, меняющих будущее мира.
Ранее "Телеграф" писал, что нардепка Марианна Безугла опровергла слухи о предстоящей свадьбе.