"Леонідич" или "Леонідович": как правильно на украинском назвать детей Лени

Важно запомнить, что есть только один правильный вариант

Украинцы нередко допускают ошибки в написании отчеств. Например, сына Леонида в украинском языке как только не называют "Леонідич", "Леонідович", "Леонідійович" и так далее.

Однако существует только одна правильная форма написания этого отчества. "Телеграф" рассказывает о том, каких ошибок не нужно допускать.

Единственно правильным вариантом этого отчества является форма "Леонідович", а вот "Леонідич" — это просторечный вариант. То есть, в устном обращении можно сказать и "Леонідич", но на письме исключительно "Леонідович". Все остальные формы по типу "Леонідійович" или "Леонідієвич" будут ошибочными.

При этом в дательном падеже (давальний в украинском) и в творительном (місцевом) может еще использоваться форма отчества "Леонідовичеві".

Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно звучат на украинском некоторые женские имена. В нашем языке нет Светы, Лены и Иришки.