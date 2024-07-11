Забудьте о "понтах", "тусовках" и "лаже": как заменить тюремный жаргон на украинском языке

От таких слов следует отказаться

Многие украинцы во время повседневного общения используют жаргонные слова. Часто они имеют "уголовное" происхождение.

"Телеграф" выяснял, какие именно, на первый взгляд, привычные слова пришли из тюремного жаргона. Также мы попытаемся подобрать им заменители.

Понт

Среди уголовников этот термин первоначально имел несколько значений. В частности, так называли отвлечение внимания, совершаемое напоказ действие и демонстративную роскошь.

Со временем это слово и фразы с ним прочно вошли в лексикон украинцев. Однако их можно заменить:

без понтів — просто, природно;

з понтом — помпезно;

бути на понтах — вихвалятися;

брати на понт — блефувати, обдурювати.

Тусовка

На языке арго тусовкой называли сообщество преступников. Со временем это слово приобрело другое значение — группа людей, объединенных общими интересами, или вечеринка. Заменить его можно следующими словами: гульки, толока, гульбини.

Косяк

В криминальном мире косяк – это один заключенный или группа заключенных, а также косой взгляд или ошибка. Именно в последнем смысле это слово чаще всего употребляется сейчас. Вместо него можно сказать: невдача, осічка, провал.

Лажа, облажаться

На тюремном жаргоне лажей называют позор. Также заменить его можно следующими словами: хиба, халепа, промах. А "облажаться" это значит полностью провалить дело, не справиться с задачей. Вместо "облажаться" можно сказать "зганьбитися".

Стукач

В местах лишения свободы стукачами называют доносчиков, сотрудничающих с администрацией. В обычной жизни стукачем называют ябеду или человека, который пожаловался, например, в органы. Это слово можно заменить следующими: донощик, виказувач, викажчик, сексот.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как нужно правильно извиняться на украинском языке. Но почему нужно забыть слово "вибачаюсь" в украинском языке.