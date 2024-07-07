Дорого, тяжело, съедят медведи? Правда и мифы о походах в горы

Журналистка "Телеграфа" сходила в одиночный пеший поход с палаткой и делится опытом

Ничто так не отвлечет от тяжелых и полных тревоги дней как маленькие путешествия. И пока аэропорты не работают, и многим тяжело уехать за границу, как никогда актуальны поездки в пределах Украины. И есть много вариантов куда поехать, — на море в Одесскую область, на пионы в Черновицкую область, или в Карпаты.

И в этой статье мы расскажем вам плюсы и минусы, подводные камни одиночных походов с палаткой. Отдельно подчеркнем, что автор статьи, журналистка "Телеграфа", не является опытным туристом, а делится своим опытом первого одиночного похода по Карпатам продолжительностью в 5 дней.

Кому лучше не ходить самому в горы?

Пешие погоды в горах очень утомляют физически, а также могут приносить различные сюрпризы, иногда неприятные. Так что если вы фанат отдыха "All-inclusive" и очень тревожны, возможно вам лучше будет выбрать другой вариант отдыха, например снять домик.

Как спланировать маршрут?

Украинские Карпаты большие, и там можно выбрать маршрут на любой вкус. С озерами, водопадами, легкими подъемами или каменистыми скалами. И также в нашей стране достаточно много любителей пешего туризма, и есть специальные сайты, где проложены детальные маршруты с описаниями и отзывами, — в частности, сайт "В похід Карпатами".

Моей маленькой мечтой было увидеть озеро Синевир, поэтому я посмотрела, какие маршруты идут к нему, после чего проанализировала карту "Укрзализныци" и составила такой маршрут, чтобы начальная и конечная точки были в населенных пунктах с железнодорожными вокзалами. Но в Карпатах развиты и другие виды транспорта, поэтому на автовокзалы тоже можно рассчитывать.

Озеро Синевир, июнь 2024

Но учитывайте, что на профильных туристических сайтах обычно пишут люди с опытом, и если вы впервые собираетесь в поход и читаете, что маршрут можно пройти за 1-2 дня, лучше выделите на день больше. Моя реальная скорость передвижения в горах была 15-20 километров в день, но также всегда есть возможность свернуть не туда и сделать крюк. Также на маршруте вы можете столкнуться с непогодой, размытыми тропами или поваленными деревьями, что тоже замедлит вас.

Что с безопасностью?

Каждому, кто собирается с палаткой в горы, следует зарегистрировать свой поход в областном управлении ГСЧС, — так, если вы потеряетесь по маршруту и не пройдете его в установленный срок, спасатели вас найдут. Сильно не рассчитывайте, что вы сможете их вызвать уже после того, как потерялись, ведь в горах часто просто нет связи. Но даже когда на телефоне вообще не было сети, GPS у меня работал .

Вид с Вышковского Горгана

Часто также туристы беспокоятся из-за диких зверей, включая медведей. Встреча с ними действительно теоретически возможна, но как новостник с 10-летним опытом — я помню всего несколько таких случаев, в то время как количество туристов в горах очень велико. Поэтому у меня есть свое субъективное мнение, что вероятность быть загрызенным дикими животными в Карпатах примерно такая же, как и вероятность быть сбитым машиной в собственном дворе. Кроме того, на туристических сайтах можно приобрести специальные свистки для отпугивания хищных зверей, однако я не могла проверить, насколько они эффективны.

Так, за 5 дней сама в горах из животных я встретила только коров, лошадей, собак и белок . Менее приятными были встречи со змеями, клещами и какими-то бешеными мухами, укусы которых чесались еще неделю.

Что нужно с собой взять?

Прежде всего для ночевки в горах необходим походный рюкзак на 40-80 литров в зависимости от продолжительности похода, палатка, спальник, каремат и маленький каремат для сидения (так называемый "карежоп"). Даже если идете в поход летом, возьмите дополнительно теплую сменную одежду на ночь, потому что ночи холодные, а также закрытую легкую одежду в день, которая защитит вас от укусов насекомых и солнца. Дополнительно можно взять и солнцезащитный крем, потому что в солнечные дни в горах кожа очень быстро сгорает.

Эти виды — в самое сердечко

Многие ходят в горы со специальной трекинговой обувью. Я пошла в обычных беговых кроссовках Under Armour, и хотя в городских условиях они мне суперкомфортны, через 80 км пешком в горах они достаточно сильно натерли мне ноги в трех местах. Так что если поход легкий и недолгий, обычную обувь можно взять, но для продолжительных действительно лучше выбрать специализированные модели. Также следует не забыть сменную легкую обувь, чтобы ноги могли подышать и расслабиться во время остановок.

Вид с горы Черная Рипа в Карпатах, лето 2024

Опытные туристы советуют брать синтетическое белье и футболки, чтобы ткань хорошо отводила влагу. Также рассчитывайте, что во время походов вам может понадобиться вдвое больше воды, чем обычно, поэтому нужно взять с собой достаточно жидкости или составлять маршрут так, чтобы по дороге были источники или населенные пункты, где можно пополнить запасы.

В низинах часто встречаются маленькие деревни

Моей ошибкой было то, что я взяла много еды, потому что боялась остаться где-то сама голодная. Но мне вообще не хотелось много есть после насыщенного и груженого дня, и я не только не покупала продукты в дороге, но и часть запасов привезла обратно домой. Для приготовления пищи часто берут с собой специальные газовые водки. Я брала спиртовые мини-печи, они маленькие и бюджетные.

Часто туристы берут с собой трекинговые палки, но я о них заранее не подумала, и в начале похода нашла себе обычную палку, с которой прошла весь маршрут.

Сколько стоит?

Я не хотела сильно тратиться, поэтому приобрела бюджетный рюкзак за 700 грн. Палатка, каремат и спальник у меня были, но бюджетные их можно приобрести за 2-3 тысячи. Однако все это снаряжение лучше одолжить у кого качественное или взять напрокат, потому что это вопрос вашего комфорта — мой дешевый рюкзак не имел дополнительных фиксаторов, из-за чего была очень большая нагрузка на шею и плечи.

Билеты в купе Каменское-Славское и Воловец-Каменское мне обошлись до 2 тысяч гривен. Две из пяти ночей я ночевала в мотелях в населенных пунктах по своему маршруту, чтобы была возможность зарядить гаджеты, пополнить запасы и помыться. Мотели обошлись мне в 1200 грн.

Из запасов брала с собой воду, консервы, сладкие батончики, козинаки, крупы, точную сумму не считала, но было бюджетно.

Страшно ли самой?

Я много лет хотела пойти в поход горами, но то не было денег и снаряжения, то не было компании, поэтому все откладывала. Но жизнь идет, и в один момент желание пойти в горы стало сильнее страхов. Так, я пошла совсем сама, без опыта, до этого плохо спала, все думала как могу потеряться или травмироваться.

По неопытности я действительно плохо спланировала маршрут, не оценила реальную тяжесть и скорость своего передвижения, сбилась с графика, дважды заблудилась и сделала крюки, но уже с вечера первого дня поймала кайф и была спокойна. Перед походом боялась также, что плохо буду спать сама непонятно где в палатке, но от усталости прекрасно высыпалась.

Вид с палатки неподалеку от горы Высокий Верх, лето 2024

Когда ты несколько дней не видишь людей, есть только ты и горы, что-то меняется в твоем восприятии мира. Еще не дойдя до конца своего маршрута, я уже создала заметку на телефоне со списком локаций, которые я хочу посетить в следующем походе.

Надо запомнить каждому

Украинские Карпаты уникальны и неповторимы, и мы должны сохранить их для следующих поколений, поэтому не оставляйте мусор и не купайтесь в горных ручьях и озерах, вы нарушаете этим экосистему. Кроме того, не бросайте и влажные салфетки, они разлагаются десятки лет. А для походов в туалет по-большому нужно иметь туристическую лопатку, чтобы сделать ямку и затем закопать ее.

Погода в горах меняется очень быстро, и если вы видите, что надвигается гроза, не оставайтесь на высоте, не стойте под деревьями или в воде, выключите телефон. Лучше быстро спуститься в низину, чтобы не ударила молния, и не пришлось потом спускаться по размытым водой тропинкам.

Ненастье застало меня в заповеднике у озера Синевир

Заранее посмотрите, какие в районе есть ядовитые растения и насекомые, и лучше не ешьте грибы и ягоды, если точно в них не уверены. Особенно много в западных областях Украины борщевика, который вызывает химические ожоги на коже.

Борщевик и каменистые подъемы в Карпатах

Памятка, какие ядовитые растения и грибы встречаются в Карпатах

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