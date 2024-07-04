Отдых с запахом пороха: что происходит в ранее популярных курортных Затоке и Каролино-Бугазе

Заминированные пляжи, закрытые магазины и все равно – море привлекает туристов, а владельцы гостиниц пытаются восстановить бизнес

Пляжный сезон на курортах Черного моря, в частности, в Затоке и Каролино-Бугазе в Одесской области официально начаться не должен был — здешние пляжи посещать запрещено, часть территории заминирована, а десятки домов и баз отдыха разрушены российскими ударами. Запрет на посещение пляжей отменять этим летом не планируют — в ОВА готовы открыть только около 20 зон для отдыха у моря в Одессе и Одесском районе и одну — в Измаильском.

Однако запрет на купание не останавливает местных владельцев гостиниц и туристов: базы отдыха начали работу и активно рекламируются, а на пляжах украинцы купаются и загорают, несмотря на минную опасность. От взрывов мин на побережье 2022-2023 годов погибли и пострадали не менее 10 человек.

Корреспондент "Телеграфа" побывала на популярном курорте и узнала, какая ситуация в сезоне 2024 года.

Под звуки тревоги: безопасно ли у моря

Часть берега Черного моря трудно назвать безопасной — постоянный риск взорваться на морской мине. Несмотря на это, на пляжах части Затоки и Каролино-Бугаза есть отдыхающие из разных уголков Украины, некоторые из них — с детьми. Местные говорят, что в этом году приехали и дачники. Однако даже не все местные рискуют купаться в море.

Наполненность пляжей сложно сравнить с сезонами до 2022 года – на береговую линию не наберется и сотни людей. Большинство из них далеко в воду не заходят, а любуются морем без буйков с мелководья. Напомним, официально посещать пляжи Затоки и Каролино-Бугаза запрещено!

Подходы к пляжам частично заминированы. Некоторые дорожки обрываются заградительными красными знаками с черепом, костями и надписями. Они также есть и на другой прибрежной территории.

Предупреждающие знаки на пути к пляжу

Ежедневно в Одесской области звучит около 2-4 воздушных тревог, однако есть дни с большим количеством. По количеству взрывов за июнь Одесчина на 8 месте по Украине. Опередили ее в основном области, где продолжаются активные боевые действия. "Прилететь" может и беспилотник, и ракета. Из-за близости Крыма, от тревоги до взрыва проходит не так уж много времени. Поскольку многие базы расположены на неширокой песчаной Будацкой косе, есть проблема с глубокими укрытиями – на метр в глубину уже проступает вода.

Что предлагают базы отдыха

Большинство заведений в этом году гостей не принимают. Вдоль основных улиц Затоки — закрытые ставни, чащи и лай собак на территории пустых отелей. Затоку серьезно досталось, в частности, когда российские оккупанты били по подъемному мосту через Днестровско-Цареградское устье. Тогда были попадания и по частным домам. Слышали взрывы здесь и потом.

Часть небольших баз отдыха открылась в Лиманском районе Затоки, граничащем с Каролино-Бугазом. Их названия мы не указываем из соображений безопасности.

Всего сезон в Затоке и Каролино-Бугазе открыли несколько десятков частных домов, гостиниц и баз отдыха. Стоимость койко-места недалеко от железнодорожного вокзала в Каролино-Бугазе — от 200 грн, за двухместный номер на первой линии придется выложить от 800 до 1800 грн в зависимости от условий и инфраструктуры базы.

Среди предложений – проживание в апартаментах с собственной или общей кухней, в отелях с возможностью отдельного питания. За чашку американо отдадите около 40 гривен, за порцию борща – 95 гривен.

Есть варианты аренды виллы на побережье. Цена за отдельный уголок отдыха – около 8 тысяч грн в сутки.

На пляже — одинокие отдыхающие, не сравнить с периодом до 2022 года

Учитывая опасность купания в море, многие базы имеют свои бассейны. Если место жительства не оборудовано бассейном – разовый визит в водную зону отдыха поблизости может стоить 200-250 грн, однако при длительном посещении можно договориться и по более низкой стоимости. В некоторых местах вход за детей оплачивают отдельно, от трех лет – полная стоимость.

Если в июне на базах отдыха можно было увидеть несколько человек, то ближе к июлю их количество возросло. Владельцы курортных точек рассказывают, что количество гостей традиционно растет в выходные.

Некоторые небольшие базы отдыха установили электрогенераторы, что повышает комфорт пребывания, ведь отключения продолжаются несколько часов подряд и происходят по графику. Некоторые базы не имеют запасного варианта на случай отключения, поэтому нужно уточнять.

Южные фрукты и продукты достать непросто

В Лиманском районе Затоки работает один магазин с небольшим ассортиментом. Заведения питания, магазинчики и лотки с товарами большей частью закрыты. На вывесках до сих пор цены лета 2021 года.

Больший выбор товаров – в супермаркете и на маленьком рынке рядом с ним в Каролино-Бугазе. Не стоит рассчитывать на низкие цены из-за плохого сезона – помидоры стоят 90-100 грн/кг, абрикосы 100 грн/кг, кукуруза 35 грн/шт (цены на конец июня). Однако всегда есть место торгу, так что цену можно сбить, особенно если покупать местные фрукты. Также рядом с супермаркетом останавливается маршрутка, есть аптека, почтомат "Новой почты" и т.д.

Трансфер на море: электричка или маршрутка

Если не ехать на автомобиле, то добраться до Затоки (часть восточнее моста) и Каролино-Бугаза можно как маршруткой, так и электричкой из Одессы. Последняя отправляется от главного железнодорожного вокзала и стоит 30-40 грн. Конечная станция – Каролино-Бугаз, ведь железнодорожный мост через устье Днестра был разбит россиянами еще весной 2022 года. Курсирует электричка дважды в день.

Маршрутка №601 стоит 80 грн, отправляется каждые полчаса с АС "Старосенная" на одноименной площади недалеко от Железнодорожного вокзала и от Каролино-Бугаза. Едет маршрутка около часа. От конечной остановки электрички или маршрутки только пешком или на такси.

Чтобы попасть в часть Затоки, расположенную к западу от моста, нужно объехать Днестровский лиман с севера. Эта территория остается под пристальным контролем пограничников. Чтобы добраться до Белгорода-Днестровского из Овидиополя и не объезжать лиман вокруг, нужно пройти контроль пограничников и воспользоваться катером. Другой способ – на маршрутке №560 от Одессы до Белгорода-Днестровского. Длится такая поездка два часа и стоит 160 грн. От Белгорода-Днестровского добраться до Затоки можно на такси, что будет стоить около 500 грн.