"Разваливают армию": Верещук сделала важное заявление на фоне скандалов с военными командирами

Армия – это не общественная организация

На фоне недавних скандальных обвинений военных командиров и предстоящих проверок вице-премьерка Ирина Верещук призвала общественность не разваливать армию такой критикой. Ведь в некоторых случаях это может быть безосновательно.

На своей странице в Фейсбуке Верещук опубликовала довольно эмоциональный пост. По ее словам, СМИ, политики и активисты не должны требовать увольнений командиров, ведь это не их ответственность.

"Есть хорошие командиры, есть плохие. Но, стремление избавиться от плохих командиров не должны разваливать армию. Потому что армия – это не общественная организация, а боевой командир – это не социальный работник", — отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что такие дела и в мирное время расшатывают армию и общество, а в военное тем более, когда этого точно не нужно делать.

"Тупость, безответственность, легкомыслие, ложь и т.д. — все это надо выдавливать. Но, не ценой подрыва дисциплины и боеспособности подразделений", — говорит Верещук.

По ее словам, такие как будто хорошие намерения могут иметь очень плохие и печальные последствия. Поэтому она обратилась ко всем людям, поднимавшим тему плохих командиров в медиа, написав: "Если ваша адвокатская деятельность будет мешать дисциплине и боеспособности армии, то это будет противоречить интересам национальной безопасности в условиях войны. Это нехорошо".

В то же время общественный деятель Сергей Стерненко высказал свою позицию по этому поводу. По его словам, Верещук сама признала наличие проблемы в армии.

"Поскольку госпожа Верещук работает в правительстве, призываю ее поднять на заседании КМУ вопрос большой армейской реформы, чтобы общественности не пришлось постоянно об этом напоминать, "взрывая дисциплину и боеспособность армии", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил проверку в 59-ю бригаду на фоне скандала с комбригом.