Отключения света 16 июля: каким регионам повезет меньше всего

Дефицит растет из-за жары

Во вторник, 16 июля, будут применять ограничения потребления электроэнергии в течение всех суток. Одновременно будут отключать свет у четырех очередей потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Там отметили, что с 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

В то же время в компании сообщили, что аварийные отключения в Харьковской области были отменены. Регион вернулся к графику почасовых отключений.

В "Укрэнерго" напомнили, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Если применено более трех очередей графиков, ограничения распространяются на большее количество потребителей. Информацию о графиках отключений в каждом регионе смотрите на сайтах облэнерго или на их страницах в соцсетях.

В свою очередь в компании ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской области, на Одесщине, Донетчине и Днепропетровщине существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток. Особый дефицит прогнозируется с 00:00 до 02:00, а также с 16:00 до 24:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Госэнергонадзор углубленно проверит применение распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.