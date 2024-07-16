"Белое братство" 2.0? Как Украину агрессивно захватывает китайская секта и почему это все опасно

Сектанты уверяют, что второе пришествие Христа уже свершилось

Сообщения по типу "Если Бог помог вам в вашей жизни, пожалуйста, скажите "Аминь". — "Ребята из Харьковского направления просят о молитве, в сильной опасности! Скажите "Аминь" в последние месяцы стали появляться в украинском сегменте Facebook. Их авторы обещают побороть все жизненные невзгоды, божественное благословение библейских масштабов и "бесконечную белую полосу" в жизни.

Что стоит за такими сообщениями, в какую очередную секту затягивают украинцев и чем все это может быть опасно, разбирался "Телеграф".

Теолог Олива и Всемогущий Бог

Сообщения типа "скажите "Аминь" чаще всего можно встретить в группах Facebook, где распространяется всяческий спам: "Поздравления для семьи", "Полезные советы", "Стихи, затронувшие душу" и т.д.

Типичное сообщение выглядит как картинка или коротенькое видео со стилизацией под православную икону и щемящая подпись, например: "Сегодня ночью, когда вы будете спать, Бог уберет из вашей жизни четыре вещи: проблемы, несчастье, смерть". А где же четвёртая? Удивляться не стоит — большинство подобных сообщений написано с вопиющими орфографическими и логическими ошибками, что явно указывает на то, что автор не носитель украинского языка (скорее всего, текст вообще сгенерирован ИИ).

Такие посты собирают в соцсетях сотни комментариев, лайков и репостов и они такие яркие, словно Иисус и святой Николай завели аккаунты в TikTok. Циничная особенность контента заключается в том, что на эмоциональном уровне эксплуатируется тема войны в Украине: "Господи, останови, пожалуйста, войну. Пусть не погибают невинные. Подтвердить это — напишите "Аминь", — говорится в одном из многочисленных сообщений.

Впрочем, просто так Бог из сети, конечно, не будет делать никаких "подарков". Чтобы война закончилась и несчастье отступило, под сообщением нужно либо оставить комментарий "Аминь", и тогда с вами сами свяжутся, либо обратиться к высшим силам по ссылке в WhatsApp. Нажимаем, переходим по ссылке.

В диалоге заботливый посредник между Богом и заинтересованным человеком будет спамить фейковыми цитатами из Библии, пообещает благословение, поинтересуется жизненными проблемами и, самое главное, предложит приобщиться к онлайн встрече. В нашем случае заявленая тема: "Как встретить пришествие Господа, чтобы получить божьи благословения?"

Тема онлайн встречи

Добавить пользователя в список участников встречи, по словам посредника, может этакая теолог Олива, с которой нам предлагают познакомиться в другой переписке. Теолог Олива с изображением азиатской женщины на аватарке засвидетельствует свою гипертрофированную набожность и предложит ознакомиться с несколькими видео с сайта "Церковь Всемогущего Бога". И если до этого было не совсем понятно, зачем все эти "скажите "Аминь", божьи благословения и онлайн встречи, то после перехода на "материнский" сайт все становится на свои места.

"Восточная молния"

По информации из открытых данных, "Церковь Всемогущего Бога" или "Восточная молния" — религиозный культ, зародившийся в начале 1990-х годов в Китае.

Он "вырос" из культа личности китаянки Ян Сянбинь, провозгласившей себя новой мессией. Адепты "Восточной молнии" трактуют существование Сянбинь как второе пришествие Христа на землю: "Христос последних дней явился в Китае", — отмечается на сайте.

— Это типичные представители так называемого неохристианства. Они опираются на доктрину Христа, но пересматривают ее, подвергают ревизии, — объясняет "Телеграфу" особенности культа, проникшего в Украину, религиоведа Ирина Богачевская. — Например, Свидетели Иеговы по-своему толкуют Библию, но они не переписывают ее и не создают другие тексты. А эти не только ревизируют классическое христианство, но пытаются создать свои вероучительные тексты. Это их попытка написать новое Слово Божье. Очень "прекрасно" они, например, говорят о Христе: ну и что, что он отдал за людей свою жизнь? Он недоработал. Посему пришел новый Бог и он всех судит.

Заметным лидером "Церкви Всемогущего Бога" является Чжао Вэйшань, который, по совместительству, еще и муж Сянбинь. Вместе с женой-"мессией" в начале нулевых они эмигрировали в США из-за якобы преследования на родине. Оттуда супруги и руководят "молнией" по сей день.

Кстати, почему именно "Восточная молния"? Последователи культа ссылаются на строки из Евангелия от Матфея: "Как молния, что на Востоке сверкает и мгновенно на самом Западе сияет, так будет и приход Сына Человеческого". А поскольку на Востоке Китай, то нет ничего удивительного, что новый "Сын Человеческий" там и зародился.

— Идея мессианства отдельного народа или личности очень живуча. Это ярко прописано, например, у иудеев. Те же россияне провозглашают идеи "особой" русской души, своего мессианизма, — добавляет в комментарии "Телеграфу" религиовед Людмила Филиппович.

В разные годы последователям "Церкви Всемогущего Бога" приписывали ужасающие ритуальные убийства, однако сами адепты обвинения отвергают.

Интересы Китая

Но почему вдруг Украина очутилась в зоне интереса неохристианского культа из Китая?

— Пока люди заняты войной, они делают ползучую экспансию на наше религиозное поле, ведь в таких условиях как сейчас уровень критического мышления у людей может быть снижен, — отмечает Богачевская. — Специфика этих неохристиан в том, что чувствуется, что их доктрину писал человек не европейской культуры, а азиатской. Все основывается на дисциплине и обязанности, которую нужно выполнять. А какая это обязанность? Они утверждают, что обязанность любого человека выполнять любую работу, которую дает человеку их церковь. Например, проповедовать или принимать у себя в доме других последователей. Причем работа должна быть проделана в китайском духе: абсолютно дисциплинированно. Оставь все дела и делай дела церкви. То есть, куда партия послала, туда и надо идти. Мол, люди, предварительно, все обезображены, и вас должны воспитывать путем исполнения долга.

Но зачем это делается?

— Это форма проникновения и продвижения своих интересов, а у Китая, безусловно, есть свои интересы в Украине. Россия же сначала не танки послала, а завозила учебники, потом насадила своих попов, издала Библию на своем языке, создала общественные организации. Мне кажется это разведывательный шаг. Посмотреть, купятся ли украинцы на такие идеи, — подчеркивает Филиппович.

Бомбардировка любовью

Но насколько это все опасно? По словам экспертов издания, как и любой деструктивный религиозный культ, "Восточная молния" может быть крайне угрожающей украинцам.

— В этой строгой дисциплине, где ты винтик, есть признаки деструктивного культа. Любые проявления личности подавляются и строго воспрещаются. То есть не думай, не критикуй, а делай, что тебе говорят. И если они на таких условиях набирают последователей, то в экономическом плане это достаточно мощная организация. У них миллионные просмотры в соцсетях, они поэтому могут получать неплохие деньги. Это очень похоже на разновидность цифрового концлагеря. Если у них "выгорит" дело, то они будут иметь по всему миру множество "роботов", обученных на выполнение каких-либо задач без критических фильтров. В этом и есть главная угроза, – уверяет Богачевская.

Однако есть ли вероятность, что украинцы массово "купятся" на предложение "нового мессии", потому что "Церковь Всемогущего Бога" делает все, чтобы укорениться в религиозном поле страны. К примеру, почти все их сообщения в соцсетях апеллируют к православию, хотя по факту идея Христа, уже явившегося в Китае не имеет ничего общего с православным вероучением.

— Это делается не случайно. То же самое "Белое братство". Они же сначала заходили как кришнаитская секта, но это не задело украинцев никак. А вот когда они переориентировались на знакомые символы для украинцев: "Мария", "святая", это уже легло на наш архетип и они получили совсем другой масштаб развития, — объясняет Филиппович.

Впрочем, по словам религиоведа, у неохристиан из Китая немного шансов стать популярным культом в Украине.

— Украина не пойдет по этому пути. Мы давно уже живем в эпохе постмодерна, где уважают права личности, где каждое лицо — это субъект, самостоятельно принимающий решение и не являющийся членом стада. Поэтому, думаю, украинцам хватит ума этому не поддаться, — резюмирует Филиппович.

Однако недооценивать угрозу не следует. На собственном опыте "Телеграф" выяснил, что как только вступаешь в общение с представителями "Восточной молнии", человека завалят десятками сообщений: "Ты как?"; "Мы молимся о тебе"; "Расскажи, что у тебя случилось". Даже будут звонить по телефону, приглашая к "групповой молитве". Если поднять трубку, на другом конце провода будет повторяться песня, стилизованная под молитву.

Такие сообщения будут отправлять каждый день

— Это все в деструктивных культах называется "бомбардирование любовью". Сначала человека "обогреют", помогут решить мелочные проблемы, а затем человек чувствует себя им обязанным и ему так промыли мозг, что человек делает что скажут. Ну, там же хорошие люди, я же им обязан, — объясняет Богачевская.

Поэтому лучшим вариантом будет держаться подальше от подобных культов и не нажимать на сомнительные ссылки.

Напомним, что еще один опасный тренд интернета родом из РФ, увлекает украинских детей.