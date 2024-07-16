Он вам не "Славик": как обращаться к Святославу на украинском

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Имя считается самым приятным словом для большинства людей, поэтому неправильное обращение к собеседнику может не только выдать неграмотность, но и испортить отношения. Поэтому следует убедиться, что знаете, как ласково обратиться к Славе на украинском языке.

Имя Святослав хоть и не входит в список десяти наиболее распространенных имен в Украине, однако его носят много мальчиков и мужчин. "Телеграф" узнал, как правильно обращаться к носителям этого имени.

Имя Святослав: значение и распространение в Украине

Это имя славянское происхождение. В частности, на это указывает двуосновность имени, состоящего из двух слов — "святой" и "слава".

В Украине проживает более 13,5 тысячи Святославов. Об этом говорится на портале "Рідні".

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Как правильно обращаться к Славе на украинском

К Святославу можно обращаться, используя полное имя или уменьшительно-ласкательное. В первом случае учтите, что нужно применять звательный падеж. Как говорится в словаре, правильным будет обращение "Святославе".

Не забывайте о звательном падеже

Можно также использовать и уменшительно-ласкательную форму имени. Запомните главное — он вам не "Славік"! Это российская форма имени. К счастью, в украинском языке есть много красивых и колоритных обращений к Святославу:

Славко;

Славчик;

Святко;

Святусь;

Славцо;

Славик.

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