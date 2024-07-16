Никакая не "Андрійовна": как правильно на украинском обратиться к дочери Андрея
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Эта ошибка достаточно распространена в обществе
Несмотря на то, что все больше украинцев стараются в быту говорить на украинском языке, все же встречаются ошибки. Одна из самых распространенных — это неправильные отчества, например "Андрієвна" или "Андрійовна".
"Телеграф" расскажет о том, как правильно в украинском языке обращаться к дочерям Андрея. Чтобы не допускать ошибок, нужно запомнить одно единственное правило.
Как в украинском языке образуются женские отчества? При помощи всего двух суффиксов — это "івна" и "ївна". Никаких "євна", "йовна", "евна" и других не существует.
Это означает, что дочь Андрея в украинском языке будет, к примеру, Ольга Андріївна и никак иначе. Все остальные формы вроде "Андрієвна", "Андрійовна", "Андріевна" — ошибочные.
Также "Телеграф" рассказывал о том, как правильно называть женские имена в украинском языке. Стоит запомнить, что "Лєни", "Свєти" и "Крістіни" в украинском языке нет и никогда не было.