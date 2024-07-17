Так служба хорошей не будет: ветеран легендарной бригады рассказал о главной ошибке военнообязанных

Ветеран советует проявить инициативу самостоятельно

Военнообязанным украинцам не стоит ждать, пока их заберут в последний момент ТЦК, поскольку их могут приписать в бригады с большими потерями или с большой долей СОЧ. Это приведет к не самому лучшему опыту прохождения службы.

Об этом в интервью Новини.Live рассказал военнослужащий 3-штурмовой бригады Владислав Дацкий с позывным "Дацик". По его словам, лучше сделать осознанный добровольный выбор.

"Люди не идут, боятся и убегают по одной простой причине — от незнания и не владения полной информацией", — сказал он.

По его словам, про войну эти люди знают по видеозаписям и рассказам знакомых, которые "не всегда могут вдохновлять". Военнослужащий отмечает, что ему часто говорили, мол ему повезло, что он попал в 3-ю штурмовую.

"Я не тянул, 3-я штурмовая бригада была моим осознанным выбором. Кто вам мешает сделать осознанный выбор? Подготовиться, почитать, пообщаться, выбрать для себя то подразделение, в котором ты хочешь проходить военную службу ", — сказал он.

Дацкий подчеркнул, что не понимает, зачем ждать пока человека "упакуют", отвезут в ТЦК и оформят в бригаду, в которой наблюдается нехватка людей. При этом он добавил, что нехватка людей в бригаде обычно наблюдается в случае, если в ней большие потери или много случаев самовольных оставлений части, то есть хорошей службы там не будет.

Он считает, что рано или поздно мобилизация коснется всех, поэтому лучше самостоятельно выбрать то подразделение, которое нравится, а не оставлять свою жизнь на волю случая.

Как сообщалось ранее, помимо мобилизации у украинцев также есть возможность присоединиться к ВСУ через центры рекрутинга. Однако и у них есть существенная проблема.