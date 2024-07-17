Так служба хорошою не буде: ветеран легендарної бригади розповів про головну помилку військовозобов’язаних

Ветеран радить виявити ініціативу самостійно

Військовозобов’язаним українцям не варто чекати, поки їх заберуть в останній момент ТЦК, оскільки їх можуть приписати до бригад з великими втратами або з великою часткою СЗЧ. Це призведе до не найкращого досвіду проходження служби.

Про це в інтерв’ю Новини.Live розповів військовослужбовець 3-штурмової бригади Владислав Дацький із позивним "Дацик". За його словами, краще зробити свідомий добровільний вибір.

"Люди не йдуть, бояться і тікають з однієї простої причини — від незнання та не володіння повною інформацією", — сказав він.

За його словами, про війну ці люди знають по відеозаписах та розповідях знайомих, які "не завжди можуть надихати". Військовослужбовець зазначає, що йому часто говорили, мовляв, йому пощастило, що він потрапив до 3-ї штурмової.

"Я не тягнув, третя штурмова бригада була моїм усвідомленим вибором. Хто вам заважає зробити усвідомлений вибір? Підготуватися, почитати, поспілкуватися, вибрати для себе той підрозділ, у якому ти хочеш проходити військову службу", — сказав він.

Дацький підкреслив, що не розуміє, навіщо чекати доки людину "упакують", відвезуть до ТЦК і оформлять до бригади, в якій є нестача людей. При цьому він додав, що нестача людей у бригаді зазвичай спостерігається у випадку, якщо в ній великі втрати або багато випадків самовільних залишень частини, тобто хорошої служби там не буде.

Він вважає, що рано чи пізно мобілізація торкнеться всіх, тому краще самостійно вибрати підрозділ, який подобається, а не залишати своє життя на волю випадку.

Як повідомлялося раніше, окрім мобілізації в українців також є можливість приєднатися до ЗСУ через центри рекрутингу. Однак і у них є суттєва проблема.