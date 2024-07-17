Объединение тарифов на распределение электроэнергии для промышленных потребителей 1 и 2 класса может привести к остановке инвестиционных проектов — Кроноспан

В случае объединения тарифов на распределение электроэнергии для промышленных потребителей 1 и 2 класса, компания с австрийскими инвестициями "Кроноспан УА" может пересмотреть планы развития индустриального парка в Ровенской области. Новые мебельные производства парка могли бы создать до 2000 рабочих мест. Об этом на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития сообщил представитель "Кроноспан УА" Юрий Дюг. По его словам, объединение тарифов на распределение электроэнергии 1 и 2 класса приведет к дополнительным затратам для компании на сумму почти 100 миллионов гривен в год. К примеру это примерно равно стоимости нового инвестиционного проекта по строительству новой мебельной фабрики.

Юрий Дюг отметил, что с 2019 года компания "Кроноспан УА" инвестировала 260 миллионов гривен в строительство новой электроподстанции вместо старой, а также 400 миллионов гривен — в обновление энергосетей. В 2023 году внедрен инвестиционный проект по строительству газовой электрогенерации на 10 мВт, в планах – мощная солнечная генерация.

"Инвестиции в энергетическую инфраструктуру мы осуществляем в расчете на стабильные правила игры. Мы не просим льгот или преференций. От государства мы ждем только стабильности. Если классы промышленных потребителей будут объединены в это сложное время, могут быть сорваны не только планы по строительству новых производств, но и поставит под сомнение уже реализуемые инвестиционные проекты. Нарушение государством своих обязательств на энергорынке ухудшит работу всей деревообрабатывающей отрасли, что также негативно повлияет на производство мебели и строительных конструкций», — отметил спикер "Кроноспан УА".

Компания "Кроноспан УА" — часть австрийской инвестиционной группы Kronospan, которая с 2019 года вложила в украинскую перерабатывающую промышленность почти 1 млрд. евро.

НКРЭКУ планировало рассмотреть проект решения по объединению тарифов на распределение электроэнергии 1 и 2 класса для промышленных потребителей 16 июля, но на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития 15 июля глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил о переносе заседания по этому поводу на следующую неделю.