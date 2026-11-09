Не упустите последние дни: в "АТБ" популярную рыбу отдают на 120 грн дешевле

На упаковке слабосоленой семги Norven весом 210 г можно сэкономить 122,50 грн

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" до 11 ноября действуют скидки на множество продуктов и товаров. Среди предложений – слабосоленая красная рыба, крабовые палочки и рыбные пасты, которые можно купить дешевле обычной цены.

Читайте также: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить".

О выгодных предложениях и стоимости продуктов рассказывает "Телеграф". В акционной подборке есть рыба разного веса и фасовки: от небольших упаковок ломтиков до филе-кусков и порций.

Семга и форель со скидками до 30%

Среди предложений стоит обратить внимание на слабосоленую семгу Norven, 210 г. Филе-кусок на коже стоит 279,90 грн вместо 402,40 грн, скидка составляет 30%, а экономия – 122,50 гривны. Это вариант для тех, кому нужен целый кусок рыбы, который можно самостоятельно нарезать перед подачей.

В подборке есть красная рыба, крабовые палочки и два вкуса рыбной пасты

Что еще взять в "АТБ"

По такой же акционной цене продают слабосоленую форель Norven: филе-кусок на коже весом 210 г также подешевел с 402,40 до 279,90 грн. Оба предложения позволяют выбрать между двумя видами красной рыбы в одинаковом весовом формате.

Упаковка поменьше – слабосоленая семга "Своя Лінія", 100 г – обойдется в 109,90 грн вместо 149,90 грн. Это уже готовые ломтики без кожи. Лосось Norven порционными кусками, 340 г, продают за 329,90 грн вместо 449,90 грн.

Рыбные пасты и крабовые палочки по акционным ценам

Пасты "Своя Лінія" с икрой океанической рыбы в стеклянных банках по 180 г стоят 52,90 грн вместо 76,90 грн. По этой цене можно выбрать два вкуса: с копченой семгой или с креветками. На обе позиции указана скидка 31%.

Пасты с икрой океанической рыбы продают в стеклянных банках по 180 г Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Среди крабовых палочек есть замороженные "Своя Лінія" весом 500 г за 99,90 грн вместо 143,90 грн. Охлажденные крабовые палочки той же марки в упаковке 0,5 кг стоят 112,90 грн. Разные форматы позволяют подобрать продукт для запланированного блюда: пасту – для бутербродов, а крабовые палочки – для салата или закуски.

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" на следующую пятницу анонсировали снижение цен на 40–50%.