Обʼєднання тарифів на розподіл електроенергії для промислових споживачів 1 та 2 класу може призвести до зупинки інвестиційних проектів — Кроноспан

У разі обʼєднання тарифів на розподіл електроенергії для промислових споживачів 1 та 2 класу компанія з австрійськими інвестиціями "Кроноспан УА" може переглянути плани розвитку індустріального парку в Рівненській області. Нові меблеві виробництва парку могли б створити до 2000 робочих місць. Про це на засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку повідомив речник "Кроноспан УА" Юрій Дюг. За його словами, обʼєднання тарифів на розподіл електроенергії 1 та 2 класу призведе до додаткових витрат для компанії на суму майже 100 мільйонів гривень на рік. До прикладу це приблизно дорівнює вартості нового інвестиційного проекту з будівництва нової меблевої фабрики.

Юрій Дюг зауважив, що з 2019 року компанія "Кроноспан УА" інвестувала 260 мільйонів гривень у будівництво нової електропідстанції замість старої, а також 400 мільйонів гривень — в оновлення енергомереж. В 2023 році впроваджений інвестиційний проект з будівництва газової електрогенерації на 10 мВт, у планах — потужна сонячна генерація.

"Інвестиції в енергетичну інфраструктуру ми здійснюємо в розрахунку на стабільні правила гри. Ми не просимо пільг чи преференцій. Від держави ми чекаємо тільки стабільності. Якщо класи промислових споживачів будуть обʼєднані у цей найскладніший час, можуть бути зірвані не тільки плани з будівництва нових виробництв, а й поставить під сумнів інвестиційні проекти, які вже реалізуються. Порушення державою своїх зобовʼязань на енергоринку погіршить роботу всієї деревообробної галузі, що також негативно вплине на виробництво меблів та будівельних конструкцій", — відзначив речник "Кроноспан УА".

Компанія "Кроноспан УА" — частина австрійської інвестиційної групи Kronospan, яка з 2019 року вклала в українську переробну промисловість майже 1 млрд. євро.

НКРЕКП планувало розглянути проект рішення щодо обʼєднання тарифів на розподіл електроенергії 1 та 2 класу для промислових споживачів 16 липня, але на засіданні Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку 15 липня голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив про перенесення засідання з цього приводу на наступний тиждень.