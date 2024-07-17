Повесток на улицах больше не будет: подробности от нардепа

Проверять документы будут, но не для приглашения в ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не будут выдавать повестки на улицах. Их будут отправлять по адресу жительства военнообязанного.

Однако проверять военный билет (бумажный или электронный) продолжат и дальше. Об этом народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал в эфире "Общественное Студия".

По словам нардепа, у сотрудников ТЦК много работы. Поэтому они в основном не будут беспокоить граждан.

"Вообще, большинство граждан сотрудники местных ТЦК и СП не будут беспокоить. У них уже есть большой массив работы", ― сказал Цымбалюк.

В числе обязанностей работников ТЦК остается проверка военного билета. Что касается граждан с отсрочкой, то они могут ее обновить автоматически.

Отметим, что разговоры о повестках по почте ходят уже несколько месяцев. После 16 июля их будут рассылать военнообязанным. Именно поэтому и уточняли персональные данные в течение двух месяцев. О нюансах получения уведомления читайте в материале "Телеграфа" под названием "Повестка от ТЦК по почте. Что нужно знать и какие есть "подводные камни".

Также ранее мы сообщали, когда выпишут первые штрафы украинцам, уклонившимся от обязанности обновить данные. Своим прогнозом поделился нардеп.