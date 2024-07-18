Генштаб попытался объяснить как работает рекрутинг, но лишь запутал украинцев: в сети жаркая дискуссия, пришла даже Безуглая

Похоже, что у пользователей сети стало еще больше вопросов

В Генштабе ВСУ попытались объяснить какие нюансы есть с рекрутингом в Вооруженные силы. Впрочем, это вызвало лишь большее непонимание среди украинцев.

Соответствующий пост был обнародован на странице Генштаба в Facebook. В частности там сообщили, что военные части делятся на приоритетные и неприоритетные чем окончательно запутали читателей.

Там отметили, что на сайтах поиска работы, в ТЦК и СП, рекрутинговых центрах люди могут получить информацию о вакансиях, которые были поданы в основном именно приоритетными частями, и могут попасть в их состав после получения письменного согласия от командира воинской части.

После этого доброволец должен обратиться в ТЦК, пройти профессионально-психологический отбор и медицинскую комиссию, а затем отправиться на прохождение базовой военной подготовки. Затем его направят на прохождение службы в выбранную военную часть.

Таким образом, в Генштабе пытались сказать, что если человек видит где-то вакансию, то в большинстве случаев она поступила туда от приоритетной части. В то же время, если командир неприоритетной части хочет разместить заявку для добровольцев, то ему изначально придется согласовать ее с Генштабом.

Стоит отметить, что сообщение было написано весьма сложным языком, что большинство комментаторов либо не поняли его суть, либо пришли к выводу, что рекрутинг и вовсе не работает. В комментариях засветилась даже скандальная нардеп Марьяна Безуглая.

Стоит отметить, что если у военнообязанных возникли дополнительные вопросы по рекрутингу, то можно прочитать понятное разъяснение, например, на сайте поиска работы Lobby X, который занимается этой темой. К слову, там объяснили, что если есть необходимость узнать является ли часть приоритетной, то это получится лишь при личном собеседовании с ее командованием.

Как сообщалось ранее, в Минобороны ранее признавали, что с рекрутингом действительно иногда возникают проблемы, когда военнообязанный попадает не в то подразделение, в которое он хотел. Однако там работают над исправлением этой проблемы.