Генштаб спробував пояснити як працює рекрутинг, але лише заплутав українців: у мережі спекотна дискусія, прийшла навіть Безугла

Схоже, що у користувачів мережі стало ще більше запитань

У Генштабі ЗСУ спробували пояснити, які нюанси є з рекрутингом у Збройні сили. Втім, це викликало лише більше нерозуміння серед українців.

Відповідний допис був оприлюднениий на сторінці Генштабу у Facebook. Зокрема там повідомили, що військові частини діляться на пріоритетні та непріоритетні, чим остаточно заплутали читачів.

Там зазначили, що на сайтах пошуку роботи, у ТЦК та СП, рекрутингових центрах люди можуть отримати інформацію про вакансії, які були подані здебільшого саме пріоритетними частинами, та можуть потрапити до їх складу після отримання письмової згоди від командира військової частини.

Після цього доброволець має звернутися до ТЦК, пройти професійно-психологічний добір та медичну комісію, а потім вирушити на проходження базової військової підготовки. Після цього його спрямують на проходження служби до обраної військової частини.

Таким чином, у Генштабі намагалися сказати, що якщо людина бачить десь вакансію, то здебільшого вона надійшла туди від пріоритетної частини. Водночас якщо командир непріоритетної частини хоче розмістити заявку для добровольців, то спочатку йому доведеться узгодити її з Генштабом.

Варто зазначити, що повідомлення було написано дещо складною мовою, від чого більшість коментаторів або не зрозуміли його суть, або дійшли висновку, що рекрутинг зовсім не працює. В коментарях засвітилася навіть скандальна нардепка Мар’яна Безугла.

Варто зазначити, що якщо у військовозобов’язаних виникли додаткові питання рекрутингу, то можна прочитати зрозуміле роз’яснення, наприклад, на сайті пошуку роботи Lobby X, який займається цією темою. До речі, там пояснили, що якщо є необхідність дізнатися чи є частина пріоритетною, то це можна дізнатися лише при особистій співбесіді з її командуванням.

Як повідомлялося раніше, у Міноборони раніше визнавали, що з рекрутингом справді іноді виникають проблеми, коли військовозобов’язаний потрапляє не до того підрозділу, до якого він хотів. Проте там працюють над виправленням цієї проблеми.