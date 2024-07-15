И телефоны зарядить, и обеспечить освещение: как выбрать недорогую зарядную станцию для квартиры

Без интернета и мобильной связи точно не останетесь

В Украине продолжаются почасовые отключения света, и с этим придется жить еще долго. Именно поэтому стоит позаботиться о собственной энергонезависимости и приобрести зарядные станции для дома. Даже среди бюджетных моделей есть такие, которых хватит на освещение комнат, зарядку телефонов и обеспечении доступа к интернету.

"Телеграф" разобрался, какие зарядные станции позволят более комфортно перенести периоды без электричества. Для этого нужно подобрать устройство, которое сможет одновременно питать два современных смартфона, WI-FI-роутер, конвертор для оптоволоконного интернета и десять LED ламп.

Как выбрать зарядные станции для дома: бюджетные варианты

В среднем перечисленная техника за 4 часа нуждается чуть менее чем в 200 Вт-час. При выборе зарядной станции обращайте внимание на этот показатель.

Именно столько нужно для того, чтобы удобно перенести одно отключение света. В среднем оно длится четыре часа, хотя при большом дефиците может быть более продолжительным.

Спрос на такие устройства существенно вырос из-за российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры весной 2024 года. Поэтому цена на зарядные станции для квартиры и дома немного "кусается". Однако среди бюджетных моделей есть хорошие варианты. Стоимость самой дешевой станции составляет почти 7000 гривен.

Такие зарядные станции потянут два телефона, роутер, конвертор на десять ламп.

В интернет-магазинах также можно найти более дешевые устройства с меньшей номинальной мощностью. К примеру, если вы откажетесь от зарядки смартфонов, то вполне можете рассмотреть следующие модели. Однако стоимость таких устройств не намного меньше, чем у описанных выше станций.

Эти устройства "потянут" меньше техники

"Телеграф" ранее сообщал, что такое аварийное освещение комнаты во время отключений. Это достаточно бюджетный способ решить проблему с освещением.