Аномальная жара в Украине пойдет на спад: синоптики назвали даты

Синоптики рассказали, когда температура воздуха начнет наконец снижаться

В ближайшие дни аномальная жара в Украине пойдет на спад. Температура воздуха понизится на несколько градусов, а также в некоторых областях ожидаются дожди.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 18 июля, еще будет держаться жара. На юге в дневное время температура воздуха поднимется до +41, в остальных частях — до +37.. +38. Уже с 19 июля произойдут небольшие изменения.

Так, отмечается, что спад температуры будет на протяжении как минимум ближайших четырех дней. При этом пройдут грозовые ливни, которые также облегчат жару.

В пятницу, 19 июля, максимальная температура будет на юге — до +37 градусов. До +33 будет на востоке и в центре, а в западной и восточной частях будет от +28 до +31. Дожди ожидаются на юге, востоке и западе.

20 июля ситуация по температуре воздуха останется примерно такой же, как и днем ранее. Однако погода будет солнечной, без осадков по всей стране.

В воскресенье, 21 июля, максимально температура воздуха будет подниматься до +33 градусов — на юге. В остальной части Украины будет до +30. Дожди пройдут в центральных и западных областях.

22 июля также максимальной температурой будет +33 в южных областях страны. В остальной части будет до +30. При этом дожди будут только в некоторых областях — Житомирской, Киевской, Черниговской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской.

Напомним, ранее народный синоптик из Волыни Владимир Деркач ответил в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал, какой будет погода в Украине в июле и в августе.