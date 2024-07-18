По 13 гривен за киловатт. Как в Украине получить электричество, которое никогда не отключают

Импортный ток может гарантировать жизнь без блекаута, но есть нюансы

В Украине все больше потребителей, которые готовы покупать дорогую импортную электроэнергию даже по заоблачным ценам. С 11 июля на импортное электричество перешли торговый и бизнес-центр "Гулливер". По информации "Телеграфа", возможность такого подключения изучают другие ТРЦ и как минимум несколько коттеджных городков вблизи Киева.

"Телеграф" выяснил, кто может заказать "свет из Европы", сколько это стоит и действительно ли можно жить без отключений даже в условиях дефицита.

Эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорит "Телеграфу", что импорт электроэнергии возможен даже для отдельно взятой многоэтажки, однако есть технические нюансы. Да и платить придется уже не по тарифу для населения – 4,32 грн за киловатт, а в несколько раз дороже.

— Многих это не пугает, потому что электричество с генератора стоит еще дороже, — говорит он.

Тариф "для богатых"

В Украине еще со времен прошлых массовых перебоев с электроэнергией 2022-2023 гг. существовала норма, согласно которой промышленные предприятия, использующие не менее 50% импортного тока, могут рассчитывать на "работу без блекаутов". То есть такие потребители не попадают в графики отключений электричества.

В мае этого года Кабмин изменил условия. Теперь, чтобы предприятие не отключали, нужно уже не 50%, а 80% импортной электроэнергии в структуре потребления. На этапе внесения изменений в правительственное постановление подобные новации жестко критиковали крупные промышленники. Жаловались, что теперь им придется покупать еще больше дорогого электричества из Европы, что соответственно ударит по себестоимости продукции.

Но неожиданно импортным электричеством заинтересовались сравнительно небольшие потребители, ничего не производящие, но, как оказалось, готовые платить за бесперебойный свет втрое больше.

Уже упомянутые ТЦ и бизнес-центр "Гулливер" заказывает ток напрямую из Европы — из Словакии, Польши, Румынии и Венгрии. В компании отметили, что стоимость импортной электроэнергии постоянно меняется, но в среднем тариф превышает цены на украинское электричество на 25%.

В "Гулливере" утверждают, что перешли на импортный ток, чтобы облегчить нагрузку на украинскую энергосистему. Но, конечно, есть и интерес. Теперь центр может рассчитывать, что его не будут отключать от электроэнергии, так что не нужно будет никаких генераторов и систем альтернативного питания.

Как рассказал "Телеграфу" чиновник одного из профильных министерств, возможность закупки импортной электроэнергии сейчас рассматривают сразу в нескольких коттеджных городках в пригороде столицы, в частности, на Вышгородском и Обуховском направлениях.

– В одном из таких городков живу я сам. Нас отключают очень жестко, больше, чем жителей села, в котором расположен городок. Люди по 15-17 часов в день не выключают генераторы. Так что руководство кооператива изучает возможность заведения импортного тока. Пусть даже будем платить дороже, но зато можно будет жить без отключений, — говорит чиновник.

По словам Попенко, электроэнергия в Европе сейчас подорожала из-за жары. Во времена пиковых нагрузок цена может достигать и 900 евро за мегаватт. Но в среднем, как говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, ценник на европейский ток — 150 евро за мегаватт против 110 евро в Украине. С учетом доставки, распределения и передачи тариф на импортную электроэнергию составит около 13-13,5 гривен за киловатт, подсчитал Олег Попенко.

Это выше украинских тарифов для бизнеса и тем более для населения — они составляют 9 гривен и 4,42 гривны за киловатт соответственно.

- Но, например, жители коттеджных городков, которые сейчас спасаются генераторами, платят за "генераторный ток" еще дороже — киловатт там обходится по 20-30 гривен в зависимости от модели техники. Поэтому небедные украинцы согласятся платить по завышенному тарифу, лишь бы иметь электричество без отключений и графиков, — говорит Попенко.

Как получить электроэнергию из Европы

Юрий Корольчук объяснил "Телеграфу": заказать электричество из Европы в теории могут и торговый центр, и коттеджный городок, и даже большой жилой комплекс.

— Для этого нужно оформить документы о ведении хозяйственной деятельности — это реально сделать. Еще одно важное условие — наличие собственной линии, а вот она уже не у всех, — говорит Корольчук.

Законодательно возможность не-отключений электроэнергии при потреблении не менее 80% импортного тока прописана только для коммерческих потребителей. Но коттеджный городок или ЖК могут отвечать этим требованиям, если, скажем, откроют небольшую теплицу.

Попенко подтверждает: нужно иметь линию и трансформатор. В большинстве крупных коттеджных городков, торговых объектов и даже жилых комплексов они имеются. Можно создать такую инфраструктуру с нуля, хотя это очень дорого.

— Только трансформаторная станция обойдется примерно в 10 млн. гривен, — отметил Попенко.

В компании "Закарпатьеэнергосбыт" (работает под ТМ Tolk) утверждают, что достаточно иметь хотя бы возможность ограничивать субпотребителей (т.е. потребителей, подключенных на одну линию с вами). Импортировать электричество можно напрямую из Европы, а можно и через украинских трейдеров. Первый вариант позволяет не переплачивать посредникам, но он подойдет не всем.

— Надо получить лицензию на импорт электроэнергии. К тому же придется заказывать достаточно большие объемы, – объяснил Попенко.

Таких требований нет, если покупать импортное электричество через трейдера. Импортеры формируют пул потребителей и уже под них закупают ток в Европе.

Предложения таких "пакетов" уже появились. Трейдеры рекламируют их как возможность жить и работать без отключений электроэнергии. Под условия для заказа импорта подходит, например, компания "Закарпатьеэнергосбыт".

Олег Попенко прогнозирует, что подобных предложений по импортной электроэнергии будет становиться все больше. Более того, это может привести к появлению новых схем на энергорынке.

– На наших глазах рождается новая схема – потребителя будут "садить" на якобы импортную электроэнергию по высоким тарифам, но с обещаниями, что не будет отключений. А какая электроэнергия будет на самом деле — импортная или украинская — никто не знает. По факту может сформироваться пул потребителей, которые будут платить за нашу же сетевую электроэнергию в несколько раз дороже действующих тарифов, и их не будут отключать. А вот других потребителей при этом могут отключать еще более жестко, — предположил Олег Попенко.

Действительно ли импортный свет "не гаснет"?

Несмотря на то, что согласно законодательству потребителей, которые используют не менее 80% импортной электроэнергии, не должны отключать, могут быть определенные нюансы, говорит эксперт Юрий Корольчук.

— Как ни крути, возможности энергосистемы не бескрайние. Если в системе проблемы с распределением есть повреждения на линии или в системе передачи, то может так случиться, что просто технически не будет возможности подать ток даже "нетронутым" потребителям, — объясняет эксперт.

По его словам, таких потребителей все равно могут отключать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Например, когда придется выбирать, дать свет коттеджному городку или больнице или другому объекту критической инфраструктуры.

Но в целом у потребителей импортного электричества будет куда меньше проблем с отключениями, чем у остальных украинцев. Правда, платить за такую жизнь без блэкаутов придется по "космическим" тарифам.

Но экономист Алексей Кущ считает: кроме денег есть еще один важный фактор — социальный.

— Весь импорт электроэнергии должен выкупать государственный трейдер и передавать на социальные нужды, чтобы в такую жару у людей было светло. Это ведь реальный социоцид или энергомор. Сколько пожилых людей в Украине не переживет жару? На Позняках [спальный район] в Киеве дают свет на пару часов в день. Не работают лифты, на верхних этажах нет воды. Жара под 40 градусов. Почему все молчат? Где правительство? Почему подключают по схемам импорта "Гулливер", а не покупают импортную электроэнергию для населения? Возможно, потому, что по этой схеме можно снимать с крупного покупателя на 30% больше рыночной цены, — спрашивает Кущ.

Он иронизирует: "Плохо в стране "Гуливеров" быть лилипутом на Позняках".

Поэтому вопрос справедливого распределения электроэнергии и каст неприкосновенных потребителей, которых "никогда не отключают", в Украине, похоже, выходит на новый уровень. При этом не исчезла и угроза новых обстрелов энергообъектов России.